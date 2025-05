38 anos de Chiara Ferragni. Os melhores looks da "influencer original"

Começou com um pequeno blogue dedicado à moda, "The Blonde Salad", até se tornar uma das figuras mais conhecidas do universo digital e da alta-costura, conhecida nas revistas de moda como a "influencer original". Hoje, além da criação de conteúdos, Chiara Ferragni ocupa-se também de vários negócios, é designer de moda e um dos nomes mais importantes no panorama internacional, tendo trabalhado com diversas casas de luxo, como Christian Dior, Louis Vuitton, Max Mara e Chanel. A influencer italiana marca presença em Portugal já no próximo mês, no ICON - Influencing The World, entre os dias 4 a 6 de Junho, um evento que irá reunir algumas das mentes e marcas mais elevantes na indústria do entretenimento digital, num debate sobre a evolução do fenómeno da influência e o seu impacto.

Depois dos altos e baixos dos últimos anos (incluindo o mediático divórcio do músico Fedez), uma coisa é certa: Ferragni não perdeu a relevância. Nesta galeria, reunimos alguns dos looks mais marcantes da sua trajetória, que vão desde eventos como os Óscares e a Semana da Moda de Paris, até ao streetwear, para celebrar o aniversário que assinala esta quarta-feira, 7 de maio.