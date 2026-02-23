Hit ou Flop? Os looks que marcaram os BAFTAs 2026

Foto: Getty Images 1 de 28 / HIT: Emma Stone em Louis Vuitton, uma vitória da simplicidade

Foto: Getty Images 2 de 28 / HIT: Teyana Taylor em Burberry, drama, drama, drama

Foto: Getty Images 3 de 28 / HIT: Chase Infiniti em Louis Vuitton, the bodyyy

Foto: Getty Images 4 de 28 / HIT: Kate Hudson em Prada, a vision in red

Foto: Getty Images 5 de 28 / HIT: Sadie Sink em Prada, um clássico Miuccia

Foto: Getty Images 6 de 28 / HIT: Alicia Vikander em Louis Vuitton, uma duo que nunca erra

Foto: Getty Images 7 de 28 / HIT: Carey Mulligan em Prada, mais um clássico da marca italiana

Foto: Getty Images 8 de 28 / FLOP: Aimee Lou Wood em Alexander McQueen, sorry Aimee Lou, não sentimos que esta é a tua cor

Foto: Getty Images 9 de 28 / FLOP: Gillian Anderson em Roksanda, as expectativas eram mais altas

Foto: Getty Images 10 de 28 / FLOP: Kerry Washington em Prada, a culpa não é do vestido, é do cabelo

Foto: Getty Images 11 de 28 / FLOP: Chloe Zhao em Gabriela Hearst, não com estes sapatos

Foto: Getty Images 12 de 28 / HIT: Maya Rudolph em Chanel, super effortless

Foto: Getty Images 13 de 28 / HIT: Glenn Close em Erdem, love, love, love

Foto: Getty Images 14 de 28 / HIT: Tilda Swinton em Chanel, como falhar?

Foto: Getty Images 15 de 28 / HIT: Rose Byrne em Miu Miu, mega tendência com este butter yellow

Foto: Getty Images 16 de 28 / FLOP: Jessie Buckley em Chanel, este vestido não a favoreceu

Foto: Getty Images 17 de 28 / HIT/FLOP: Erin Doherty em Louis Vuitton, mixed feelings

Foto: Getty Images 18 de 28 / FLOP: Olivia Cooke em Giorgio Armani, vamos correr ou vamos a uma red carpet?

Foto: Getty Images 19 de 28 / HIT/FLOP: Maggie Gyllenhaal em Alexander McQueen, não aquece nem arrefece

Foto: Getty Images 20 de 28 / HIT: Renate Reinsve em Louis Vuitton, pontos extra pelos abs

Foto: Getty Images 21 de 28 / FLOP: Odessa A'zion em Dior, ela merecia melhor

Foto: Getty Images 22 de 28 / FLOP: Kirsten Dunst em Valentino, a ideia é gira, a execução não

Foto: Getty Images 23 de 28 / FLOP: Kate Middleton em Gucci, já tinha visto isto, give me more

Foto: Getty Images 24 de 28 / HIT: Gracie Abrams em Chanel, the french do it better

Foto: Getty Images 25 de 28 / FLOP: Maura Higgins em Andrea Brocca, demodé

Foto: Getty Images 26 de 28 / FLOP: Alia Bhatt em Gucci, nada de novo

Foto: Getty Images 27 de 28 / FLOP: Audrey Nuna em Thom Browne, a make up deu tudo, mas não é este o evento