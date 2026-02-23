Celebridades23 de fevereiro de 2026 às 15:45 Safiya Ayoob
Hit ou Flop? Os looks que marcaram os BAFTAs 2026
Os prémios atribuídos pela Academia Britânica de Cinema e Televisão são um dos eventos mais prestigiados da indústria cinematográfica, muitas vezes considerados os "Óscares britânicos". A edição de 2026 voltou a reunir as maiores estrelas do cinema internacional numa noite de celebração, glamour e, claro, muita moda.
1 de 28 / HIT: Emma Stone em Louis Vuitton, uma vitória da simplicidade
2 de 28 / HIT: Teyana Taylor em Burberry, drama, drama, drama
3 de 28 / HIT: Chase Infiniti em Louis Vuitton, the bodyyy
4 de 28 / HIT: Kate Hudson em Prada, a vision in red
5 de 28 / HIT: Sadie Sink em Prada, um clássico Miuccia
6 de 28 / HIT: Alicia Vikander em Louis Vuitton, uma duo que nunca erra
7 de 28 / HIT: Carey Mulligan em Prada, mais um clássico da marca italiana
8 de 28 / FLOP: Aimee Lou Wood em Alexander McQueen, sorry Aimee Lou, não sentimos que esta é a tua cor
9 de 28 / FLOP: Gillian Anderson em Roksanda, as expectativas eram mais altas
10 de 28 / FLOP: Kerry Washington em Prada, a culpa não é do vestido, é do cabelo
11 de 28 / FLOP: Chloe Zhao em Gabriela Hearst, não com estes sapatos
12 de 28 / HIT: Maya Rudolph em Chanel, super effortless
13 de 28 / HIT: Glenn Close em Erdem, love, love, love
14 de 28 / HIT: Tilda Swinton em Chanel, como falhar?
15 de 28 / HIT: Rose Byrne em Miu Miu, mega tendência com este butter yellow
16 de 28 / FLOP: Jessie Buckley em Chanel, este vestido não a favoreceu
17 de 28 / HIT/FLOP: Erin Doherty em Louis Vuitton, mixed feelings
18 de 28 / FLOP: Olivia Cooke em Giorgio Armani, vamos correr ou vamos a uma red carpet?
19 de 28 / HIT/FLOP: Maggie Gyllenhaal em Alexander McQueen, não aquece nem arrefece
20 de 28 / HIT: Renate Reinsve em Louis Vuitton, pontos extra pelos abs
21 de 28 / FLOP: Odessa A'zion em Dior, ela merecia melhor
22 de 28 / FLOP: Kirsten Dunst em Valentino, a ideia é gira, a execução não
23 de 28 / FLOP: Kate Middleton em Gucci, já tinha visto isto, give me more
24 de 28 / HIT: Gracie Abrams em Chanel, the french do it better
25 de 28 / FLOP: Maura Higgins em Andrea Brocca, demodé
26 de 28 / FLOP: Alia Bhatt em Gucci, nada de novo
27 de 28 / FLOP: Audrey Nuna em Thom Browne, a make up deu tudo, mas não é este o evento
28 de 28 / HIT: Monica Bellucci em Saint Laurent, 10 pontos por ser quem é
