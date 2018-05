Meghan Markle já chegou à Igreja de São Jorge, no Castelo de Windsor, de onde sairá como Sua Alteza Real, a Duquesa de Sussex.



O vestido de noiva surpreendeu, pois as apostas principais, Ralph & Russo ou Erdem, falharam. No entanto, seguindo a tradição, o vestido de noiva é de uma designer britânica, Clare Waight Keller, diretora criativa da Givenchy, e a primeira a assumir essa posição na Maison francesa. O vestido de Meghan é o mais simples e minimalista da história da família real britânica e segue o gosto pessoal da noiva, com o decote barco e as mangas três quartos.



Quanto ao véu, tem cinco metros e flores bordadas à mão. As flores simbolizam os votos de felicidade dos 53 países que compõem a Commonwealth.



Existia a dúvida sob se Meghan usaria tiara ou não. A noiva escolheu uma tiara de diamantes e platina, que data de 1932, mas inclui uma pregadeira de 1893. Foi emprestada pela Rainha Isabel II, e pertenceu à sua avó, a Rainha Mary. Os brincos e pulseira da noiva são da Cartier, e os sapatos Givenchy.



Meghan Markle foi penteada por Serge Normant e a maquilhagem é da autoria de Daniel Martin.



Parte das flores incluídas no bouquet foram colhidas pelo Príncipe Harry, no Palácio de Kensington. O bouquet da noiva inclui Forget-Me-Nots, a flor favorita da Princesa Diana. Inclui também sweet pea, lírio-do-vale, astilbe, jasmim e astrantia. Cumprindo a tradição real, o bouquet inclui murta, também conhecida como a "erva do amor". Esta foi colhida do arbusto que a Rainha Vitória plantou depois do seu casamento.



As seis damas de honor usam vestidos desenhados por Clare Waight Keller, no atelier da Givenchy Haute Couture, em Paris. Os quatro pajens usam uniformes e o Blues and Royals froackcoat, feitos pelos alfaiates Dege & Skinne.



A mãe da noiva, Doria Ragland, usa vestido e casaco de Oscar de la Renta. Os sapatos foram desenhados Edgardo Osorio para a Aquazzura. O chapéu de Doria foi criado por Stephen Jones.