Como Antonella Roccuzzo, mulher de Messi, celebrou a vitória da Argentina

A estrela do futebol, a que muitos chamam o sucessor de Maradona, celebrou emocionado a vitória da seleção nacional argentina no Mundial do Qatar 2022 com os filhos e a mulher ainda dentro do estádio. Antonella Roccuzzo e Lionel Messi, ambos com 35 anos, conheceram-se quando ainda eram crianças e embora Messi tenha acabado por se afastar da Argentina para seguir a sua carreira como jogador de futebol, os dois reencontraram-se mais tarde e acabaram por se apaixonar.

Messi com a família - um dos filhos beija a Taça. Foto: Getty Images





"A minha mulher, Antonella, tem muitas qualidades", disse Messi numa entrevista ao FC Barcelona. "Admiro muito a forma como ela lida com o dia-a-dia, está sempre de bom humor e aborda os problemas de forma admirável. Ela é altamente inteligente e bem formada em todos os aspetos da vida".



