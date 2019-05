Filhas de Julio Iglesias convidadas de Anna Wintour na Met Gala

As filhas gémeas do cantor Julio Iglesias e da ex-modelo holandesa Miranda Rijnsburger planeiam seguir os passos da mãe e ingressar no mundo da moda. Ainda sem associação a nenhuma agência, as Victoria e Cristina, que acabaram de completar 18 anos, têm uma senhora fada madrinha: a poderosa diretora da Vogue norte-americana, Anna Wintour.

Nesta segunda-feira, 6, em Nova Iorque no The Costume Institute do Metropolitan Museum de Nova Iorque, Victoria e Cristina vão estrear-se na passadeira da Met Gala, um dos momentos mais exclusivos do universo da moda..

As gémeas cresceram em Miana e Punta Cana, na República Dominicana, cercadas por influências da moda, tanto dentro de casa quanto fora dela, uma vez que o designer Oscar de la Renta era seu vizinho e amigo.