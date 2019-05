Portuguesa Daniela Melchior vai entrar na sequela de ‘Esquadrão Suicida’

Após passar uma curta temporada em Los Angeles, nos Estados Unidos, a jovem Daniela Melchior tem muito que celebrar. Depois de ter sido nomeada para o prémio Sophia de melhor atriz pelo filme Parque Mayer, de António-Pedro Vasconcelos, a atriz fechou contrato com a agência internacional Brave Management, e de acordo com a revista Variety irá estrear-se em Hollywood na continuação do filme ‘Esquadrão Suicida’.

A atriz vai interpretar a personagem Ratcatcher, um dos inimigos de Batman – que originalmente era um homem chamado Otis Flannegan.

A portuguesa junta-se a nomes como Margot Robbie, Viola Davis e Jay Courtney, sob a direcção de James Gunn. A estreia do filme está prevista para 6 de agosto de 2021, até lá Daniela pode ser vista na televisão como Isabel, na novela Valor da vida da TVI.