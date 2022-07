"Falta-me um bom bocado do cérebro". Emilia Clarke revela consequências após sofrer dois aneurismas cerebrais

Numa entrevista que deu durante o programa Sunday Morning da BBC One, Emilia Clarke, conhecida por interpretar Daenerys Targaryen em A Guerra dos Tronos, recordou os problemas de saúde que teve há dez anos.

"Foi a dor mais excruciante [que já senti]", comentou a atriz de 35 anos, referindo-se aos dois aneurismas cerebrais que sofreu enquanto gravava a série da HBO. O primeiro ocorreu em 2011, no início das gravações, e o segundo em 2013, quando A Guerra dos Tronos estava na terceira temporada. Ambas as emergências médicas foram de alto risco, obrigando a jovem a recuperar durante longos períodos de tempo. Foi apenas em 2019 que a britânica se sentiu à vontade para contar a sua experiência ao público, embora hoje pareça conseguir brincar com a situação.

Na realidade, a atriz faz parte da minoria dos que, ao sobreviverem aos aneurismas, ficam sem grandes mazelas no organismo. "A quantidade do meu cérebro que já não é utilizável – é notável que eu seja capaz de falar, por vezes articuladamente, e viver a minha vida completamente normal, sem nenhuma repercussão", disse durante a entrevista. "Faço parte da minoria mesmo, mesmo pequena das pessoas que podem sobreviver a isto."