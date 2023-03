Entrevista Iris Cayatte: "Vivemos num mundo livre. Veste o que quiseres"

Em conversa com a Máxima, começa por contar que quanto tinha seis anos enfiou um feijão no nariz, e com a simples partilha de um episódio embaraçoso da sua infância percebemos que é uma pessoa destemida e sem nada a esconder. Não gosta de ter preguiça, abomina a mentira e adora os amigos e a família. Assim é a atriz luso-finlandesa.

Aos 36 anos, Iris Cayatte conta com um currículo extenso: passou pelos palcos do teatro, pelo pequeno e grande ecrã, e pelo nacional e internacional. Fez parte do elenco de(2021), a primeira série dinamarquesa da HBO Max, e foi uma das protagonistas do filme(2016), um projeto da Academia RTP, entre outras obras da televisão portuguesa.