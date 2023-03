Inês Aguiar. "É muito bom ter uma irmã gémea, é uma conexão difícil de explicar"

Estreou-se em 2014 com Mar Salgado, no papel de Carlota Vaz na produção da SIC, passou pelo elenco do Bem Me Quer da TVI, canal para o qual se mudou em 2020, e na qual fez de antagonista, e é Dora em Quero é Viver. Nascida no final dos anos 90, entre curtas e longas-metragens fez Leviano (2018), a primeira longa-metragem do luso-canadiano Justin Amorim.

Inês Aguiar estreou-se na representação em 2014. Foto: Marta Fernandes

Porque quiseste ser atriz? Ou foi acidental?

Não me lembro de ser um sonho meu desde criança, mas sempre tive muita vontade! Comecei por fazer publicidade, o que me deu um grande à vontade em frente às câmaras, e mais tarde a fazer workshops de representação. Quando surgiu a oportunidade de fazer um casting para o meu primeiro trabalho enquanto atriz agarrei a oportunidade e apaixonei-me por esta profissão, tornou-se no meu sonho e no que mais amo fazer.

Se não fosses atriz, o que serias?

Provavelmente médica dentista, uma vez que tirei o curso de medicina dentária.

O que te move, hoje em dia? Quais são as tuas maiores paixões, além da representação?

Para alcançar os meus objetivos e concretizar os meus sonhos é necessário estar em constante aprendizagem e sair da minha zona de conforto, e isso é o que me move hoje em dia. Além da representação adoro fazer desporto, cuidar dos que me rodeiam e viajar, na perspetiva de conhecer novas culturas, pessoas e lugares.

Moda é um domínio no qual te sentes como peixe na água? Pensas nos looks que usas todos os dias, ou não estás "nem aí"?

Não me sinto como um peixe na água, mas de facto a Moda tem surgido de uma maneira muito natural na minha vida, e cada vez me sinto mais confortável nesse domínio. Gosto de me sentir confortável com o que estou a vestir no dia a dia e sim, gosto de pensar no que vou vestir.

Além da representação, Inês é formada em medicina dentária. Foto: Marta Fernandes

Esta pergunta deve ser-te feita frequentemente: como é viver com uma irmã gémea? Que impacto tem isso na tua vida pública, digamos assim?

É muito bom ter uma irmã gémea, é uma conexão difícil de explicar. No que diz respeito à vida pública o único impacto que tem é o de as pessoas nos confundirem constantemente, mas já estamos super habituadas e a verdade é que sempre foi assim na nossa vida por isso não nos incomoda.

Tens uma rotina de beleza? Qual é?

A minha rotina passa por fazer desporto diariamente e por cuidar da minha pele, um hábito que adquiri desde cedo com a minha avó.

Qual é o teu hábito mais bizarro ou estranho?

Falo com os meus cães como se estivesse a falar com pessoas, o que para mim não é bizarro, mas acho que pode ser para outras pessoas.

Acreditas em alguma coisa? Tens algum tipo de fé?

Não quero responder.

Inês e a irmã gémea Joana partilham o gosto pela representação. Foto: Marta Fernandes

Como te definiriam os teus amigos e a tua família?

Acho que como uma pessoa sonhadora, trabalhadora, empenhada, sensível e bem-disposta.

Qual foi o projeto mais duro de filmar e porquê?

Talvez uma longa metragem que fiz este verão por termos filmado muitas noites seguidas, até de madrugada, e para mim que sou claramente uma pessoa diurna e não noturna, ao fim de uns dias começou a ser exaustivo.

Como é que te preparas para um personagem e como fazes o seu luto, depois?

Preparo-me criando todo um percurso de vida para a personagem, encontrando todos os seus traços de personalidade, todos os seus gostos, e com o texto, todas as suas motivações.

Se pudesses trabalhar com um realizador/a com quem seria?

Gostava de trabalhar com tantos realizadores, é difícil dizer apenas um.

Qual foi a fala que nunca esqueceste?

A do meu primeiro projeto, na novela Mar Salgado, e é a fala da primeira cena que gravei: "mãe, o que é que está aqui a fazer?"

Atualmente, Inês dá vida a Dora em Quero é Viver, na TVI. Foto: Marta Fernandes

O que é beleza natural para ti?

Para mim a beleza natural é a energia que uma pessoa irradia, é o sentirmo-nos bem na nossa pele, com todas as nossas qualidades e defeitos.

E o luxo, como o defines?

Algo que em muitas circunstâncias é supérfluo, principalmente se pensarmos nas grandes desigualdades que existem no mundo.

Qual é o teu projeto mais ambicioso?

Um projeto internacional.

Qual foi a coisa mais estranha/bizarra que já te disseram?

Dos episódios mais caricatos que tive foi num táxi, com uma senhora taxista, que quando me viu começou a chorar e a insultar-me (de uma forma brincalhona) porque a fazia chorar muitas vezes em casa.





