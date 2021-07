Dylan e Iris, as filhas de famosos atores de Hollywood que deslumbraram em Cannes

Iris Law em Christian Dior Foto: Getty Images

Dylan Penn em Balmain

Uma é filha de Jude Law e Sadie Frost, e usou umbranco, esvoaçante, e surgiu com o cabelo rapado, louro. Tem 20 anos e é Iris Law . Já Dylan Penn , de 30 anos, é filha de Sean Penn e Robin Wright, e optou por um Balmain em preto, com algumas transparências, sedutor e justo ao corpo. Ambas passaram porpara assistir à antestreia do novo filme de, The French Dispatch.Iris Law é modelo, e a dar os primeiros passos na carreira de atriz, tal como Dylan, que na última década tem feito algumas aparições entre filmes e minisséries. Veja quem passou pela passadeira vermelha de Cannes.