Consegue reconhecer a filha deste ator de Hollywood?

Com apenas 20 anos, Iris Law é a irmã do meio dos três filhos que Jude Law e Sadie Frost tiveram em conjunto, Rafferty e Rudy, e tem mais três meios-irmãos fruto de outros casamentos do antigo casal. De uma beleza fora do comum, evidenciada pelos traços finos do rosto e pelo tom azul profundo dos olhos, Iris evoca a expressão sedutora do pai e a beleza enigmática da mãe.



A seguir o seu próprio caminho - para já fora dos holofotes da sétima arte - Iris Law começou a carreira como modelo, tendo já feito campanhas para marcas como a Burberry, a Fendy ou a Miu Miu através da sua agência, a conceituada IMG Models. "Desde pequena, sempre gostei de moda, pelo que me aproximei muito naturalmente do mundo da moda" disse à Teen Vogue, em maio passado, quando fez a campanha da icónica carteira Peekaboo, da Fendi

Já a it-girl do século XXI, que na juventude fez uma graciosa transição de macacões masculinos para vestidos de noite elegantes, e fatos de alfaiataria com saias." Burberry, Dior, Chanel e Coach estão entre as suas marcas preferidas, sobretudo para eventos como desfiles pontuais ou semanas da moda. Mas também é frequente vê-la nas ruas de Londres, sobretudo pela lente dos paparazzis, a usar roupas descontraídas e algo Já a Vogue britânica define o seu estilo como uma ", que na juventude fez uma graciosa transição de macacões masculinos para vestidos de noite elegantes, e fatos de alfaiataria com saias."estão entre as suas marcas preferidas, sobretudo para eventos como desfiles pontuais ou semanas da moda. Mas também é frequente vê-la nas, sobretudo pela lente dos paparazzis, a usar roupas descontraídas e algo

Iris Law para a Fendi / Primavera 2020

Na sua conta de Instagram, evidencia um lado mais divertido e criativo, ao publicar fotografias aleatórias, misturando-a com selfies e fotografias ao lado do namorado Jyrrel Robert, também modelo.