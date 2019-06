Meghan Markle marca presença na cerimónia Trooping the Colour

Exatamente um mês após apresentar o primeiro filho, Meghan Markle marcou presença na cerimónia Trooping the Colour, que decorre em Londres, Inglaterra, este sábado. O evento para celebrar o aniversário da rainha Isabel II, conta com uma parada militar de 1400 soldados, 400 músicos e 200 cavalos, e a já esperada presença da família real britânica na varanda do Palácio de Buckingham. O destaque deste ano foi o pequeno príncipe Louis, filho mais novo de William e Kate Middleton, que encantou todos. Já Archie Harrison, filho de Meghan e Harry, ainda está muito pequeno e, com razão, manteve-se afastado do olhar do público e do grande evento real.

Como se sabe, o aniversário da rainha Isabel II é dia, data do seu nascimento, contudo a comemoração oficial é realizada no, data assinalada pela Trooping the Colour. Hoje é aª vez que a rainha participa na parada. O seu primeiro desfile foi realizado em. Durante o seu reinado, a rainha esteve presente em todas as cerimónias,, quando o evento foi cancelado por causa da greve geral no Reino Unido.