Obras na residência de Harry e Meghan chegaram a valores milionários

Segundo o relatório divulgado pelo Palácio, os fundos foram usados para reconstruir totalmente cinco unidades residenciais que se encontravam em situações precárias. Este trabalho incluiu a substituição do teto e do chão, dos sistemas de aquecimento, e das redes de gás e água, que foi pago com o dinheiro dos impostos pagos pelos contribuintes britânicos.

A Frogmore Cottage era anteriormente uma construção com com cinco apartamentos, tendo passado agora por uma reestruturação de forma a ser convertida numa residência única.

"A propriedade não era objeto de trabalho há alguns anos e já havia sido destinada à renovação, de acordo com nossa responsabilidade de manter a condição dos palácios reais ocupados", disse ao ENews, Michael Stevens, o responsável pelas contas da monarquia.

Ainda que com valores exorbitantes, estas renovações custaram menos do que as do apartamento de William e Kate em 2014.