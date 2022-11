Dua Lipa recusa-se a atuar no mundial do Qatar

"Anseio visitar o Qatar quando o país tiver cumprido todos os compromissos de direitos humanos que fez quando ganhou o direito de receber o Mundial", escreveu a cantora em comunicado, dizendo que nunca negociou um espetáculo no evento. O Mundial de Futebol do Qatar arranca a 20 de novembro e, além de todas as estatísticas públicas - e polémicas - relacionadas com o sacríficio humano e financeiro envolvido no mesmo, esta notícia soma-se apenas a muitas outras depreceativas, incluindo declarações pouco delicadas por parte dos seus representantes.Além de Lipa, já Rod Stewart tinha dado o exemplo ao recusar atuar no Qatar Live - assim se chama a iniciativa paralela ao evento futebolístico. De acordo com o Sunday Times, Stewart disse: "Recusei. Não é correto ir. E os iranianos também deveriam ficar de fora por fornecer armas [à Rússia]." Foi oferecido ao cantor mais de um milhão de euros para atuar no Mundial.Ao alinhamento musical do Qatar Live juntam-se, ainda assim, nomes como Robbie Williams, Black Eyed Peas ou J. Balvin.