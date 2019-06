Cuba Gooding Jr. é acusado de assédio sexual

Cuba Gooding deslocou-se esta quinta-feira, dia 13 de junho, ao Departamento de Polícia de Nova Iorque, para se apresentar às autoridades e responder à acusação de assédio sexual. Uma mulher de 29 anos apresentou queixa contra o ator acusando-o de lhe ter "apalpado os seios" num bar em Manhattan, no domingo passado. O comportamento foi negado pelo próprio.

O advogado de Cuba, Mark J. Heller, afirmou aos jornalistas que está confiante em relação à ilibação do mesmo, e manifestou-se chocado com o avanço deste processo judicial mesmo depois de ter sido apresentado um vídeo da vigilância do bar, onde se vê que não existe qualquer atitude criminosa por parte de Cuba.