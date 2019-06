Os escândalos sexuais das estrelas do futebol

Os escândalos sexuais não são novidades no mundo do futebol. O mais recente caso envolve a estrela do futebol brasileiro Neymar, acusado de ter violado uma mulher num hotel em França. Mas este não é um caso isolado do jogador do PSG – muitos futebolistas foram acusados de abuso sexual, como o português Cristiano Ronaldo em 2018 ou o guarda-redes De Gea, do Manchester United em 2016. A maioria dos casos absolveu os jogadores, seja pela retirada da queixa ou por falta de provas suficientes.

Neymar

Acusado de ter violado uma mulher na noite de 15 de maio, em Paris, Neymar publicou nas redes sociais algumas das mensagens que trocou com a rapariga, uma brasileira cujo nome se mantém em sigilo, e que apresentou queixa na última sexta-feira em São Paulo, alegando sexo não consensual. A alegada vítima diz que, depois de trocar mensagens com o jogador através do Instagram, um assessor de Neymar comprou-lhe bilhetes de avião e pagou-lhe um quarto de hotel em Paris. Em reação à denúncia, Neymar negou e expôs as mensagens que trocou com a mulher, afirmando estar a ser vítima de extorsão. "Foi uma armadilha e acabei por cair. Vou expor toda a conversa que tive com a rapariga, todos os momentos íntimos, sendo necessário expô-los para provar que realmente não aconteceu nada de mais", comentou em vídeo. O caso continua a correr na justiça brasileira.

Cristiano Ronaldo

Em setembro de 2018, a americana Kathryn Mayorga de 34 anos, acusou o português Cristiano Ronaldo de violação e agressão sexual em Las Vegas no ano de 2009, tendo prestado queixa um dia depois sem, no entanto, identificar Ronaldo. Mayorga revelou em entrevista à revista alemã Der Spiegel no ano passado, que o jogador lhe teria pagado 322 mil euros pelo seu silêncio. Ronaldo negou as acusações: "Nego terminantemente as acusações de que sou alvo. Considero a violação um crime abjecto, contrário a tudo aquilo que sou e em que acredito. Não vou alimentar o espectáculo mediático montado por quem se quer promover à minha custa", escreveu. O caso continua a ser investigado.

David De Gea

Uma mulher integrada no programa de proteção de testemunhas devido a um outro caso, acusou o guarda-redes De Gea, do Manchester United, de violação durante uma festa num hotel em 2012, juntamento com o avançado Iker Muniain, do Athletic de Bilbao. A notícia chegou em 2016, precisamente no início do Euro. De Gea negou todas as acusações e dois meses depois do escândalo, os dois jogadores foram ilibados, na conclusão de que o encontro sexual teria sido consensual.

Karim Benzema

O jogador francês Karim Benzema e Franck Ribéry, Govou e Ben Arfa foram acusados de terem pago para ter relações sexuais com Zahia Dhear, na época menor de idade com 16 anos. O caso foi ao Tribunal de Paris em 2014, mas foram absolvidos por falta de provas.

Robinho

O brasileiro Robinho, na época jogador do AC Milan, ter-se-á envolvido com uma jovem albanesa em 2013, em Itália, que o acusou posteriormente de violação em grupo. Em 2017, mesmo tendo alegado inocência, o jogador foi condenado a nove anos de prisão por crime de violência sexual. Contudo, nenhuma condenação foi de facto aplicada devido ao sistema de justiça italiano permitir diversos níveis de recurso.

Adam Johnson

Em 2016, o promissor jogador Adam Johnson foi condenado a seis anos de prisão por assédio sexual de uma menor de 15 anos que terá conhecido em chats na internet. O jogador confirmou algumas das acusações, mas negou ter tido relações sexuais com a adolescente. O Sunderland, o seu clube na época, despediu-o por justa causa e marcas como a Adidas retiraram o seu patrocínio ao jogador inglês.