A lista completa dos nomeados para os Óscares

Melhor Filme

American Fiction

Anatomia de Uma Queda

Barbie

Os Excluídos

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Vidas Passadas

Pobres Criaturas

A Zona de Interesse

Melhor Ator

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (Os Excluídos)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Melhor Atriz

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Assassinos da Lua das Flores)

Sandra Hüller (Anatomia de Uma Queda)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Pobres Criaturas)

Melhor Ator Secundário

Sterling K Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Assassinos da Lua das Flores)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Pobres Criaturas)

Melhor Atriz Secundária

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (A Cor Púrpura)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da’Vine Joy Randolph (Os Excluídos)

Melhor Realização

Anatomia de Uma Queda (Justine Triet)

Assassinos da Lua das Flores (Martin Scorsese)

Oppenheimer (Christopher Nolan)

Pobres Criaturas (Yorgos Lanthimos)

A Zona de Interesse (Jonathan Glazer)

Melhor Filme de Animação

O Rapaz e a Garça

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Melhor Filme Estrangeiro

A Sociedade da Neve (Espanha)

A Sala de Professores (Alemanha)

Eu, Capitão (Itália)

Dias Perfeitos (Japão)

A Zona de Interesse (Reino Unido)

Melhor Curta-Metragem em Live Action

O Depois

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

A Incrível História de Henry Sugar

Melhor Curta-Metragem de Animação

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War is Over

Melhor Argumento Original

Anatomia de Uma Queda

Os Excluídos

Maestro

May December: Segredos de Um Escândalo

Vidas Passadas

Melhor Argumento Adaptado

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Pobres Criaturas

A Zona de Interesse

Melhor Canção Original

The Fire Inside (Flamin' Hot)

I'm Just Ken (Barbie)

It Never Went Away (American Symphony)

Wahzhazhe (Assassinos da Lua das Flores)

What Was I Made For? (Barbie)

Melhor Banda Sonora Original

American Fiction

Indiana Jones e o Marcador do Destino

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Caracterização

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

A Sociedade da Neve

Melhor Guarda-Roupa

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Montagem

Anatomia de uma Queda

Os Excluídos

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Fotografia

El Conde

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhores Efeitos Visuais

The Creator

Godzilla Minus One

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um

Napoleão

Melhor Som

The Creator

Maestro

Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um

Oppenheimer

A Zona de Interesse

Design de Produção

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Curta-Metragem Documental

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island In Between

The Last Repair Shop

Nai Nai & Wài Pó