AleXsandro Palombo é um artista contemporâneo que, numa espécie de sátira, dá vida a acontecimentos que marcam a sociedade atual através das suas obras. O cartonista retrata temas relacionados com a política, cultura, celebridades ou moda de uma forma divertida e, desta vez, escolheu Meghan Markle como protagonista.

AleXsandro recriou alguns dos seus looks mais emblemáticos, incluindo o vestido Stella McCartney que a duquesa usou para o copo de água, alguns dos looks que tem vestido durante a gravidez ou até a combinação de vermelho e roxo em jeito de homenagem à princesa Diana. No entanto, Meghan não foi o único membro da família real britânica a ser simpsonizado. O príncipe Harry, Kate Middleton, a rainha Elizabeth II e até a princesa Diana posaram ao lado da duquesa e deram o toque final ao desenho.

O artista já desenhou ao estilo dos Simpsons personalidades como a rainha Letizia, o casamento de George e Amal Clooney, Kim Kardashian e Kanye West, Adele, entre outros.