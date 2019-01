1. Winfrey começou por chamar-se "Orpah", em honra da personagem Bíblia Hebraica, no entanto, as pessoas estavam sempre a pronunciar o seu nome mal e chamavam-lhe "Oprah", nome com o qual acabou por ficar.





2. Aos 17 anos, Oprah ganhou o título Miss Black Tenessee num concurso de beleza.3. Durante a sua infância, a família de Winfrey passou por dificuldades financeiras e na escola, as outras crianças gozavam com Oprah por usar vestidos feitos de sacos de batatas.4. Oprah Winfrey foi a primeira mulher negra a tornar-se bilionária e a afro-americana mais rica e a instalar e popularizar o formato do talkshow.5. Oprah sabe ler e escrever desde os três anos de idade, graças à sua avó.6. Winfrey terá sido despedida do seu primeiro trabalho televisivo por não ser "adequada" para a TV.