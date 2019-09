As imagens do Burning Man 2019

Após nove dias a agitar o deserto de Black Rock, em Nevada, chegou ao fim mais uma edição do festival Burning Man. O tema deste ano foi "Metamorphosis", com um templo central inspirado nos portões cor de laranja do santuário Fushimi Inari-taisha, em Quioto, no Japão, que como sempre, foi queimado no final, assim como a estátua do homem, imagem de marca do festival.

Segundo o bilionário norte-americano e filantropo Ray Dalio, de 70 anos, o festival lembrou "Woodstock com melhor arte (instalações) e menos música boa. Que grande vibe e criatividade incrível!", elogiou no seu perfil do Twitter, aconselhando ainda que entre a 1h e as 5h da manhã foi o melhor horário. Nada mau para quem pensa que as festas no mood Mad Max psicodélicas são apenas para jovens.