As relações difíceis entre pais e filhos de Hollywood

8 escândalos entre pais e filhos de Hollywood

Drew Barrymore e a mãe, Jaid Barrymore: a atriz ficou conhecida com apenas sete anos depois do seu papel em E.T O Extraterrestre, de Steven Spielberg, A mãe abusou várias vezes da fama da filha e com apenas 11 anos Drew já consumia drogas e álcool. Aos 14, a atriz foi hospitalizada por se ter tentado suicidar. Sem relação com o pai, a atriz emancipou-se com apenas 14 anos, mas no ano passado publicou nas redes sociais uma fotografia com a mãe, agora com 72 anos com a descrição: “Orgulhosa. Eu e a minha mãe. No Dia da Mãe!”