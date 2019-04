10 personalidades que (também) estudaram Direito

A notícia apanhou todos de surpresa. Kim Kardashian anunciou que está a estudar para se tornar advogada, tal como o pai, Robert Kardashian. Em entrevista à Vogue norte-americana, da qual é capa, a celebridade revelou que o recente envolvimento no caso Alice Johnson a fez perceber a sua paixão pela advocacia: "Eu senti que quero poder lutar por pessoas que pagaram as suas dívidas à sociedade, que o sistema poderia ser muito diferente e que gostaria de lutar para resolvê-lo. Senti que se eu soubesse mais, poderia fazer mais", explicou.

O caso a que se refere é o da condenação a prisão perpétua de Alice Marie Johnson, uma bisavó norte-americana, presa desde 1996 por associação ao tráfico de drogas. A pedido da estrela do reality show Keeping Up with the Kardashians, o presidente Donald Trump concedeu clemência e libertação a Johnson.

Se passar o Exame da Ordem para entrar em Direito, conhecido como Baby Bar, a socialite poderá continuar a estudar nos próximos três anos e estar apta para exercer em 2022.

2 – Andrea Bocelli

O famoso tenor e compositor italiano nasceu com um glaucoma congénito que comprometia a sua visão. Contudo, durante um jogo de futebol, um golpe na cabeça fez com que o músico ficasse completamente cego. Isso não impediu que em 1980 iniciasse o curso de Direito na Universidade de Pisa e trabalhasse um ano como advogado.

3 – Michelle e Barack Obama

O ex-casal-presidente dos Estado Unidos, Michelle e Barack Obama formaram-se em Direito na Universidade de Havard, tendo ele sido presidente da revista jurídica, a Havard Law Review. Obama ainda estudou Ciência Politicaa na Universidade de Columbia, e sua esposa Michelle estudou Sociologia na Universidade de Princeton.

4 – Julio Iglesias

Jogador de futebol do Real Madrid, Iglesias queria ser um diplomático e iniciou os estudos do Direito na Universidade Complutense de Madrid. Depois de sofrer um grave acidente, teve que abandonar o exporte e os estudos, regressando somente em 1968 na Universidade de Múrcia. Quando então, ganhou o Festival de Benidorm e gravou sua primeira música dedicando-se a carreira de músico. Com 57 anos, depois de ser um renomado cantor, formou-se em Direito no ano de 2001.

5 – Michael Douglas

Filho do também ator norte-americano, Kirk Douglas, Michael Douglas estudou Direito na Universidade da Califórnia e chegou a praticar antes de ingressar na Escola de Teatro Americana de Nova York. Foi o início da sua brilhante carreira que já lhe rendeu um óscar de melhor actor pelo filme Wall Street.

6 – Gemma Chan

A protagonista de Crazy Rich Asians tirou Direito em Oxford e foi em Londres treinar a prática num escritório de advogados. Mas desistiu e matriculou-se no Centro de Drama de Londres onde foi descoberta pelo produtor de cinema Damian Jones.

7 – Gerard Butler

O ator escocês começou sua carreira no teatro, conseguindo o seu primeiro papel no cinema em "Mrs. Brown", em 1997. Mas antes de se interessar pela representação, Butler já trabalhava como advogado num escritório em Edimburgo.

8 - Rebel Wilson

Conhecida pelos seus papéis cómicos em séries e filmes, a actriz australiana Rabel Wilson formou-se na Universidade de Nova Gales do Sul, em Sydney, onde tirou os cursos de teatro e direito no ano de 2000.

9 – Felipe VI

O primeiro rei da Espanha a ter um título universitário de mestre, Felipe formou-se em Direito em 1993 pela Universidade Autónoma de Madrid e tirou o mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Georgetown, em Washington.

10 – Mahatma Gandhi

Ativista, político e líder do movimento de independência da Índia, Gandhi foi para Inglaterra em 1888 para estudar Direito, ainda com 19 anos. Ao regressar à Índia, não encontrou oportunidades de trabalho e partiu para a África do Sul em 1893.

11 – Fidel Castro

Antes de ingressar na vida politica em 1952 em oposição a Fulgêncio Batista, Fidel começou a cursar direito na Universidade de Havana em 1945 tendo sido eleito delegado de turma, participando activamente das manifestações contra a corrupção do governo presidencial.