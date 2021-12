Monami para Miúdos e A Outra Face da Lua lançam coleção vintage para crianças

A moda vintage já não é uma tendência, mas antes um estilo de vida que procura contribuir para um planeta melhor e para uma economia sustentável. E é com esta visão do futuro que a marca Monami para Miúdos, em parceria com A Outra Face da Lua, lança a sua coleção infantil de inverno – roupa dos 4 aos 12 anos exclusiva, unisexo e com a curadoria de Carla Belchior, da família d’A Outra Face da Lua há mais de 15 anos.

"Procurei sempre a individualidade que o vintage me facultava. Sempre defendi muito o vintage e, neste momento, sinto que os novos miúdos adoram vintage, muito pelas séries, como Sex Education e Stranger Things. Eles reviram um pouco aquela moda que o fast fashion não consegue copiar muito bem", explica Carla em comunicado.

Peças da nova coleção de inverno da Monami para Miúdos Foto: Monami para Miúdos

Tanto Carla Belchior como Mona Camargo, da Monami para Miúdos, acreditam que existe uma urgência cada vez maior em encontrar alternativas de consumo. "Para uma boa parte do mundo ocidental, o turning point na indústria de vestuário aconteceu em 2013, com o desabamento do edifício Rana Plaza, em Bangladesh. Era necessário mudar os nossos hábitos de consumo e o Rana Plaza começou o Fast Revolution", diz.

E mais, "as roupas boas duram, podem e devem ser reutilizadas. No caso das crianças fica ainda mais evidente, pois elas crescem muito rápido", concluiu Mona. Por isso é que a Monami, uma marca criada por brasileiras mas 100% portuguesa, dedica-se a vestir os mais pequenos "de história", com padrões vibrantes e culturais.

A coleção da Monami para Miúdos estará à venda a partir de dezembro através das redes sociais e do site da marca.