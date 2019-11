Afinal, o que levou Stella McCartney a apagar a fotografia de Meghan Markle?

Stella McCartney, que desenhou um dos vestidos que Meghan Markle usou no seu casamento, partilhou na rede social uma fotografia da Duquesa de Sussex a usar um sobretudo da sua autoria durante a cerimónia de homenagem aos veteranos e soldados da Commonwealth que perderam a vida na guerra – o Remembrance Sunday. A publicação, feita na passada segunda-feira, foi eliminada depois de os seguidores de McCartney acusarem a designer de promover a sua marca de forma inapropriada num dia tão solene para a comunidade britânica.

A publicação mostrava a Duquesa de Sussex com o sobretudo negro, chapéu em camurça, luvas em couro e o broche de papoila na lapela, símbolo da data. A fotografia foi tirada numa cerimónia militar comemorativa no passado domingo, conhecido como Remembrance Sunday (celebrado no segundo domingo de novembro, o mais perto do Remembrance Day, ou Dia do Armistício, dia 11, em que cessaram os conflitos da Primeira Guerra Mundial em 1918). Na descrição da fotografia, McCartney disse estar "muito honrada" por ver Meghan com a sua peça.

Em 16 horas, a fotografia recebeu aproximadamente 44 mil gostos. Mas enquanto alguns seguidores admiraram o conjunto da Duquesa, a maior parte achou que a designer faltou ao respeito da ocasião para promover as suas peças. Stella Mccartney não comentou a polémica, mas eliminou a publicação.