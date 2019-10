Os looks de Meghan Markle que todas podemos comprar

Tal como Kate Middleton, Meghan Markle é exímia em manter um guarda-roupa real com peças amigas de todos os orçamentos e sempre que possível do ambiente.

Ontem, em Londres, a duquesa escolheu para a One Young World Summit um vestido roxo em seda matte da marca Aritzia. A peça custa à volta de 45 euros, mas sem surpresas, está esgotada neste momento. A escolha de cor é uma abordagem refrescante ao guarda-roupa de Meghan, que geralmente opta por tons mais sóbrios. O mesmo vestido foi usado em janeiro, combinado com um sobretudo vermelho da marca canadiana Sentaler. Desta vez, optou por dar o protagonismo só ao vestido, complementando-o com uns pumps azul-escuros.

São muitas as marcas acessíveis preferidas de Meghan, como a J. Crew, a Mackag ou a Reformation.

Quanto aos acessórios, Markle é vista regularmente com o saco em pele Day Market, a mala de trabalho perfeita que custa à volta de 157 euros (favorito de celebridades como Angelina Jolie). Quanto ao calçado, além dos saltos Meghan é fã das clássicas sapatilhas brancas da Veja, uma marca ética cujos preços rondam os 90 dólares (cerca de 80 euros) e que calçou durante os Invictus Games de 2018.