A visita oficial dos duques de Cambridge à Suécia e à Noruega começou hoje, dia 30 de janeiro, e prolonga-se por três dias. À chegada a Estocolmo, Kate e William foram desafiados para uma partida de bandy, uma espécie de hóquei no gelo, a que se seguiu um almoço com a família real sueca, no Palácio Real de Estocolmo. À tarde passearam pelas ruas pitorescas da cidade e pela praça mais antiga de Estocolomo, a Stortorget, por onde passam milhares de turistas por dia. Mais tarde, a princesa Victoria e o príncipe Daniel da Suécia juntaram-se ao casal na visita ao Museu Nobel e num chá no Haga Palace. Ao fim da tarde puderam ainda visitar a galeria Fotografiska Galleries que celebra a cultura sueca e reúne o melhor da fotografia contemporânea do país.

Também está prevista, na agenda, uma visita ao Instituto Karolinska, onde Kate e William conhecerão a forma como a Suécia está a lidar com os problemas de saúde mental entre os jovens, um tema particularmente acarinhado por William e pelo irmão, Harry, dado o conhecido envolvimento da sua mãe, a princesa Diana, com esta e outras causas sociais.

A 31 de janeiro os príncipes viajam para Oslo, na Noruega, onde está previsto um almoço no palácio real com a família norueguesa. A visita incluirá uma passagem pelo parque de esculturas Princess Ingrid, dentro dos jardins Palace Gardens, e fazer uma tour pelo maior museu de ski do mundo, o Holmenkollen, fundado em 1923.

Veja as imagens oficiais da visita, em cima.