Os momentos mais marcantes de Victoria da Suécia

Victoria da Suécia, duquesa de Västergötland, é a primeira na linha de sucessão ao trono do país. Filha do rei Carlos Gustavo e da sua mulher, a rainha Sílvia Sommerlath, tem dois irmãos mais novos, Carlos e Madalena.

Victoria representa uma nova era para a Casa Real Sueca, e para toda a realeza europeia, sendo que é a primeira mulher com plenos poderes para governar. Antes dela, houve apenas duas rainhas regentes, Kristina e Ulrika Eleonora na História do país . Hoje, Victoria é a principal representante do rei na maioria dos momentos oficiais.

Em 2002 conheceu o marido Daniel Westling e a 24 de fevereiro de 2009 o casal anunciou o noivado. O casamento teve lugar em Storkyrkan, Suécia, a 19 de junho de 2010. Hoje são pais da princesa Estela, de 7 anos, e do príncipe Óscar, de 3.