A verdadeira história da overdose de Elton John

Um dos filmes biográficos mais esperados dos últimos tempos, Rocketman (2019) já estreou em Portugal e tem dado que falar junto dos críticos. A longa-metragem biográfica realizada por Dexter Fletcher e escrita por Lee Hall mistura, brilhantemente, factos reais com um toque de musical sobre os primórdios da fama de Elton John – sem tentar esconder ou suavizar nada.

Um dos aspetos da vida do músico britânico que o filme aborda sem pudor é o uso de drogas. Durante o início da sua fama, Elton John abusou de diversas drogas, especialmente a cocaína, levando a que sofresse uma série de problemas de saúde e prejudicasse o seu relacionamento com familiares, e amigos. Esta esfera de abusos levou a que sofresse uma overdose de cocaína em 1975.

"Quando comecei a ter sucesso, eu estava incrivelmente confiante no palco porque era lá que eu adorava estar, mas fora do palco não havia equilíbrio", revelou Elton John numa entrevista à NPR (National Public Radio) em 2012. "Eu sempre disse que a cocaína era a droga que me fazia superar a timidez. Começou por fazer-me falar com todo mundo e depois acabou comigo, isolando-me sozinho com ela, o que é o fim do mundo, na realidade" confessou.

Após a morte do amigo Ryan White em 1990 (depois de contrair HIV através de uma transfusão de sangue) John decidiu ficar sóbrio de forma definitiva. Desde então tem sido ativista das causas homossexuais e do combate ao uso de drogas.

Rocketman retrata o estilo de vida arriscado e perigoso que o jovem Elton John tinha no início da sua carreira. Não esconde factos, nem os momentos mais sombrios. E foi justamente essa a ideia que o cantor pretendia quando se envolveu na produção da longa metragem: apresentar uma história real – a sua.