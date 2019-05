‘Rocketman’, o filme sobre Elton John, chegou aos cinemas portugueses

Por Máxima, 16:27

Após o grande sucesso de Bohemian Rhapsody (2018), que trouxe ao grande ecrã a biografia de Freddie Mercury, e venceu vários prémios, Rocketman, realizado por Dexter Fletcher, é uma alucinante viagem pelo percurso de Elton John, entre amores, desamores e a forma como se transformou numa estrela.

Taron Egerton tanto é o tímido pianista Reginald Dwight, como revive o caminho que seguiu até tornar-se uma das maiores estrelas da música pop. O filme, produzido pelo próprio Elton John, aborda ainda a forte ligação do cantor à mãe e a sua relação tumultuosa com o produtor John Reid.

Como não poderia deixar de ser, a banda sonora está repleta de clássicos do cantor, como Your Song, Bennie and The Jets ou Rocketman.