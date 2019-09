Foi uma noite de emoções fortes em cima do palco, entre os discursos de, que falou dos direitos dos transsexuais e lamentou a morte da irmã,, que pediu igualdade salarial, ou, que incenticou as mulheres a desafiaram as regras estabelecidas. A Guerra dos Tronos e Fleabag foram dois dos grandes vencedores da cerimónia, à qual se antecedeu uma passadeira vermelha demasiado previsível e dominada por azuis, dourados, laranjas e metalizados.