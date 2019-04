Tudo o que precisa de saber sobre o primeiro episódio de ‘A Guerra dos Tronos’ (sem spoilers)

Quase dez anos depois do primeiro episódio da primeira temporada de A Guerra dos Tronos, série inspirada nas histórias das obras de George R.R. Martin, o fim está próximo. Na madrugada desta segunda-feira, dia 15 abril, o primeiro episódio da oitava e última temporada foi exibido no mesmo horário em que estreou nos Estados Unidos da América, às 2h da manhã de Portugal, no cinema UCI El Corte Inglés de Lisboa, para uma legião de fãs ansiosos.

A Máxima esteve lá e reuniu os principais pontos da série de televisão mais vista dos últimos tempos – sem spoilers, claro.

A carregar o vídeo ... Trailer oficial da oitava e última temporada de 'A Guerra dos Tronos'



A história continua cativante

O genérico de abertura – preste atenção ao início da série – foi atualizado com detalhes novos e, sem dúvida, importantes.

Superprodução para televisão

Já sabíamos que os orçamentos aumentaram significativamente na última temporada, com investimentos de 13 milhões de euros por episódio. O resultado é uma indiscutível qualidade de cinema na produção.

Rumores de longa duração

O primeiro episódio teve 50 minutos, apesar de se ter dito que os seis episódios da derradeira temporada seriam de longa duração. O tempo foi o equivalente a um episódio habitual das temporadas anteriores, ou seja, pouco menos de uma hora. Infelizmente, dizemos nós, porque, como é costume, deixou-nos a desejar por mais. Resta-nos torcer que os próximos capítulos tenham mais minutos.

O ritmo está mais rápido

O inverno de facto chegou e o guião dá pouco espaço para narrativas embrulhadas. Parece mesmo que não há tempo para pensar e chegou a hora da ação.

Um dos melhores primeiros episódios de sempre

Não se compara ao primeiro da temporada sete, quando Arya Stark faz o massacre dos Freys , episódio no qual todos nós vibramos em casa, mas não é um mau começo de todo. Há velocidade e qualidade na narrativa, elementos surpresa e cenas significativas.

Também tem sentido de humor

Dentro de tanta acção, houve espaço para o humor, com diálogos entre várias personagens, a começar pela primeira fala, entre Tyrion Lannister, interpretado eximiamente por Peter Dinklage, e Lorde Varys, desempenhado por Conleth Hill.

Todos estão a preparar-se para a próxima batalha de Winterfell

E esta será a terceira batalha de Winterfell que veremos na série. Sem dúvidas, pelos preparativos, deverá ser a maior até agora.

Há sempre tempo para cenas de sexo

Ou não seria A Guerra dos Tronos e a história não se passaria em Westeros. As cenas de nudez e sexo que já foram tão polémicas na série estão lá, é óbvio. Diz-se que a série tem sexo e dragões e ambos marcam presença neste primeiro episódio.