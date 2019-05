‘Era uma vez em Hollywood’ poderá ser um dos melhores filmes de Tarantino

O nono filme do premiado realizador Quentin Tarantino ganhou trailer oficial nesta terça-feira, meses após a Sony Pictures ter revelado as primeiras imagens. Era uma vez em Hollywood conta com um elenco de peso como Margot Robbie, Emile Hirsch, Al Pacino, Lena Dunham e o recém-falecido Luke Perry, para além dos protagonistas Brad Pitt e Leonardo Di Caprio.

A história narra o esforço de Rick Dalton e do seu fiel duplo, Cliff Booth, em alcançar e manter a fama na indústria cinematográfica dos finais dos anos 60, sempre com os assassinatos da família Manson, que chocaram os Estados Unidos em 69, como pano de fundo.

A estreia está prevista para 26 de julho dete ano.