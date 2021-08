Não tomar banho: a nova tendência entre as estrelas Hollywood?

A conversa surgiu durante uma entrevista para o podcast do também ator Dax Shepard, e está a incentivar mais celebridades a abordar o tema. O casal de atores Ashton Kutcher e Mila Kunis comentou que os filhos, Wyatt Isabelle, de 6 anos, e Dimitri, de 4, não tomavam banho todos os dias, o que levantou algumas sobrancelhas por toda a Hollywood - e não só.

"Se os virem sujos, dêem-lhes banho", disse Kunis no podcast. Mas parece que não são só os pequenos que levam este estilo de vida. Também Kutcher adotou o hábito de lavar a cara, as axilas e as partes íntimas apenas com água.

Quem partilha do mesmo modo de estar é Jake Gyllenhaal. O ator norte-americano partilhou numa entrevista à Vanity Fair que acredita que o duche não é muito necessário. "Acredito que pode ser benéfico para a pele [não tomar duche]", defende, acrescentando ainda que embora o corpo se lave sozinho naturalmente, ele ainda escova os dentes todos os dias.

"Normalmente, como adultos, lavamo-nos todos os dias porque temos odor corporal e transpiramos, mas as crianças pequenas não têm isso", afirmou Daniel S. Ganjan, pediatra no centro de saúde Saint John na Califórnia, EUA, em entrevista ao Insider. "Produzimos óleos naturais para proteger o cabelo e a pele. Devemos mantê-los", acrescenotu.

Robert Pattinson e Julia Roberts já tinham também dito que raramente lavam o cabelo, ora por preguiça ou porque retira o óleo natural do couro cabeludo.

Mas se para algumas celebridades isto é aceite e até visto com bons olhos tomar menos banhos que o normal, para outras é algo impensável. Jason Momoa, ator de Aquaman e Game of Thrones, publicou nas redes sociais um post onde comentou o assunto. "Eu sou o Aquaman. Não se preocupem comigo. Sou havaiano. Tenho água salgada em mim", afirmou.

Ashton Kutcher e Mila Kunis publicaram entretanto um vídeo, em tom de ironia, no Instagram do ator onde mostram que, de facto, os filhos tomam banho, às vezes até quatro vezes por semana.