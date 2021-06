Diário de uma dieta: "E à oitava semana, a minha roupa preferida voltou a servir-me!"

Catarina

Continuo de férias, feliz por me sentir cada vez melhor. À oitava semana, já não há quem não note a diferença: "Perdeste peso!" ou "Estás mais magra" são comentários que passei a ouvir. E hoje venho falar-vos sobre como esta jornada de emagrecimento e melhoria da forma física, com a ajuda da, está a mudar a minha autoestima e confiança e a fazer-me sentir bem a todos os níveis.Falemos de Moda, por exemplo. Começo a notar as mudanças no meu corpo quando experimento roupa que estava guardada no armário há vários anos. Como aconteceu com o macacão com que me casei. Estava guardado, e no início de junho decidi experimentá-lo por curiosidade. Sabendo que de certeza que não passaria das ancas como já me era habitual. Mas, de repente... Serviu.A juntar a isso, encomendei um biquíni e um fato de banho para o verão, escusado será dizer que me ficaram largos... Baseei-me nas medidas do passado. Tive que ir às lojas e entrar no provador para mostrar a mim mesma que realmente estava a caber de novo em peças que já tinha desistido de ter. E isso não me podia fazer mais feliz, além de ser ainda mais motivador. Quando começamos a ver resultados tudo muda, dentro de nós e à nossa volta.A alimentação nas férias foi sempre regrada e não tive tanta fome. A meio das férias, fui à minha consulta semanal e também houve bons resultados para discutir. Perdi imenso volume abdominal e a integração da "minha comida" também correu bem. As carnes vermelhas são para evitar, e posso comer uma vez por semana um peixe gordo, intercalando com refeições da YES!diet. O facto de ter incluído os tais pratos feitos por mim foi motivo de alegria e deu-me uma sensação de normalidade (e um gosto tremendo!) porque já me permite visualizar como será a minha alimentação no futuro, mesmo que mantenha alguns dos meus alimentos preferidas da YES!diet. Ah! E estou ansiosa por experimentar os feijões de soja tostados da marca, que entraram no meu plano. Na próxima semana digo-vos qual é o meu peso atual, e prometo que vão ficar surpreendidos. Aguardem.