Os famosos sumos brasileiros que acabam de chegar a Portugal

Com o ínicio do verão, as idas à praia e os mergulhos na piscina tornam-se parte da nossa rotina. E todos sabemos que não há melhor do que uma bebida refrescante para acompanhar as tardes de calor. Não abdicando da água, há alternativas saudáveis e deliciosas para provar, e que acabam de chegar a Portugal, tais como os novos sumos da Natural One.

Natural One.

Uma marca de origem brasileira, confecionados com ingredientes 100% naturais, vegan, sem adição de açúcar, água ou conservantes, a Natural One é a escolha ideal para refrescar os fins de tarde na praia, sobretudo para quem procura uma alternativa saudável e sem produtos artificiais. Há variedades com uma única fruta, mas também combinações improváveis como sumo de framboesa, limão e maçã ou sumo de laranja e papaia.

Os sumos da Natural One estão disponíveis para compra nas lojas Pingo Doce e Continente. Em Cascais, estão à venda no Supermercado Tradicional, no Mercado da Carne e n'O Saco da Avenida.