O que aprendemos com as mulheres que não fazem dieta

Há pessoas que nunca fazem dieta e conseguem manter-se em forma. Mas para isso também há regras. Um dos truques é, por exemplo, em vez de fazer dieta, adotar um novo estilo de vida. "As dietas não funcionam – elas falham sempre", diz Carla Heiser, dietista registada e especialista certificada em medicina nutricional e metabólica. Saiba quais são as regras das mulheres que escolheram não fazer dieta:

Todos os dias não é uma ocasião especial | Segundo Carla Heiser, pode cometer um excesso de vez em quando, mas a sua alimentação diária é o que vai manter o seu peso estável. Por isso, se tiver muitos aniversários ou eventos, escolha aqueles em que vai comer doces e não os coma depois em casa ou no trabalho.

Não coma comida "de dieta" | Os rótulos da comida com baixo teor de gordura e baixas calorias são bons em teoria. No entanto, e não sendo regra geral, a maioria são produtos altamente processados e cheios de carboidratos. "Estes [alimentos] convertem-se em açúcar no corpo e contribuem para o aumento de peso", diz Heiser. Além disso, muitas marcas realçam depois o sabor do produto com açúcar, sal e outros aditivos.

Nenhuma comida pode considerada "má" | Os especialistas recomendam que a palavra "má" seja retirada do vocabulário, para que tenha uma relação feliz com a comida. Com isto, não pode dizer que gelado é "mau" e brócolos é "bom". Segundo um estudo de 2010, se disser a si própria que não pode comer chocolate e tentar não pensar em chocolate, vai ficar ainda mais obcecada com ele e mais propensa a consumi-lo.

Descanse, é essencial | Segundo especialistas, se quer manter um índice de massa corporal saudável, dormir deve ser uma das suas prioridades. Segundo a Dr.ª Shemek, "a falta de dormir tem efeitos hormonais que criam aumento de peso e alteram o apetite para que prefira comida com calorias altas. Além disso, não terá energia para fazer exercício".

Não se massacre | Se acabou de comer um hambúrguer com batatas fritas, não fique com peso na consciência e siga em frente. Segundo um estudo levado a cabo pela Universidade de Waterloo, no Canadá, a autocompaixão leva a uma melhor relação com a comida e a um índice de massa corporal mais saudável.

Evite bebidas dietéticas | Os adoçantes artificiais são controversos. Se por um lado alguns estudos afirmam que estes não afetam o peso, outros sugerem que as bebidas sem calorias causam aumento de peso por estimularem a fome.

Faça experiências na cozinha | A comida saudável não tem de ser aborrecida, basta que adicione ervas e especiarias. Um estudo da Universidade do Colorado e Denver afirma que estas amplificam o sabor dos pratos e substituem a gordura, sendo na mesma satisfatórias.

Não conte calorias | O corpo não assimila da mesma forma 1.000 calorias de comida de plástico ou 1.000 calorias de comida saudável, apesar do número de calorias ser o mesmo. A dietista sugere que se foque em comida com ênfase na proteína, vegetais e uma fonte de gordura saudável.

Coma açúcar de forma inteligente | Carla Haiser afirma que o corpo só consegue aguentar algum açúcar de cada vez e acumula-o como gordura se for demais. Por isso, a dietista sugere que descubra o que é que o seu corpo consegue aguentar.



Foto: DR 1 de 9 / Todos os dias não é uma ocasião especial Todos os dias não é uma ocasião especial | Segundo Carla Heiser, pode cometer um excesso de vez em quando, mas a sua alimentação diária é o que vai manter o seu peso estável. Por isso, se tiver muitos aniversários ou eventos, escolha aqueles em que vai comer doces e não os coma depois em casa ou no trabalho. Foto: DR 2 de 9 Não coma comida “de dieta” | Os rótulos da comida com baixo teor de gordura e baixas calorias são bons em teoria. No entanto, e não sendo regra geral, a maioria são produtos altamente processados e cheios de carboidratos. “Estes [alimentos] convertem-se em açúcar no corpo e contribuem para o aumento de peso”, diz Heiser. Além disso, muitas marcas realçam depois o sabor do produto com açúcar, sal e outros aditivos. Foto: DR 3 de 9 Nenhuma comida pode considerada “má” | Os especialistas recomendam que a palavra “má” seja retirada do vocabulário, para que tenha uma relação feliz com a comida. Com isto, não pode dizer que gelado é “mau” e brócolos é “bom”. Segundo um estudo de 2010, se disser a si própria que não pode comer chocolate e tentar não pensar em chocolate, vai ficar ainda mais obcecada com ele e mais propensa a consumi-lo. Foto: DR 4 de 9 Descanse, é essencial | Segundo especialistas, se quer manter um índice de massa corporal saudável, dormir deve ser uma das suas prioridades. Segundo a Dr.ª Shemek, “a falta de dormir tem efeitos hormonais que criam aumento de peso e alteram o apetite para que prefira comida com calorias altas. Além disso, não terá energia para fazer exercício”. Foto: DR 5 de 9 Não se massacre | Se acabou de comer um hambúrguer com batatas fritas, não fique com peso na consciência e siga em frente. Segundo um estudo levado a cabo pela Universidade de Waterloo, no Canadá, a autocompaixão leva a uma melhor relação com a comida e a um índice de massa corporal mais saudável. Foto: DR 6 de 9 Evite bebidas dietéticas | Os adoçantes artificiais são controversos. Se por um lado alguns estudos afirmam que estes não afetam o peso, outros sugerem que as bebidas sem calorias causam aumento de peso por estimularem a fome. Foto: DR 7 de 9 Faça experiências na cozinha | A comida saudável não tem de ser aborrecida, basta que adicione ervas e especiarias. Um estudo da Universidade do Colorado e Denver afirma que estas amplificam o sabor dos pratos e substituem a gordura, sendo na mesma satisfatórias. Foto: DR 8 de 9 Não conte calorias | O corpo não assimila da mesma forma 1000 calorias de comida de plástico ou 1000 calorias de comida saudável, apesar do número de calorias ser o mesmo. A dietista sugere que se foque em comida com ênfase na proteína, vegetais e uma fonte de gordura saudável. Foto: DR 9 de 9 Coma açúcar de forma inteligente | Carla Haiser afirma que o corpo só consegue aguentar algum açúcar de cada vez e acumula-o como gordura se for demais. Por isso, a dietista sugere que descubra o que é que o seu corpo consegue aguentar.