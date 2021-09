Estes 6 hábitos vão revolucionar as suas manhãs

Cada vez que desligamos o despertador e voltamos a dormir estamos a resistir ao início do dia e isso tem graves consequências. Esta afirmação é de Hal Elrod, orador e autor da obra Manhãs Milagrosas e do podcast Achieve Your Goals with Hal Elrod.

"Pense no tipo de energia negativa que o rodeia se começar o dia com resistência", afirma Elrod. O autor defende que uma rotina matinal é o segredo para começar o dia com motivação e melhorar a vida no geral, rotina esta que inclui seis atividades essenciais, que descreve como life savers.

Antes de tudo, há que haver um propósito. "Se perguntar a alguém qual é o seu objetivo na vida, vão olhar para si de forma estranha e responder algo como ‘não sei’, explica. "A maioria das pessoas é incapaz de articular o seu propósito na vida, o motivo que lhes faz levantar todos os dias e fazer o que for precisa para o cumprir", continuou.

Depois de ter uma meta em mente, basta seguir os passos do método S.A.L.V.A.vi.D.as, em que casa letra maiúscula significa uma tarefa.

O ‘S’ de silêncio reflete uma manhã de meditação e calma. O ‘A’ é de afirmação, pois o pensamento positivo e o uso de afirmações ajudam no caminho para o sucesso, de preferência se forem escritas regularmente. Já o ‘l’ faz referência à importância dos livros, aconselhando-se a leitura de dez páginas todos os dias.

Segue-se o ‘V’ de visualização – o processo de pensar nos objetivos que se pretende alcançar e imaginar o que acontecerá a seguir. O segundo ‘A’ é para anotar. Segundo o orador, passar as ideias para o papel é muito construtivo pois damo-nos conta de coisas que de outra forma não daríamos.

Por último, o ‘D’ refere-se à prática desportiva. "Ao fazer exercício, mesmo que seja só durante alguns minutos de manhã, aumenta significativamente a energia, melhora a saúde, ganha auto-confiança e bem-estar emocional, e pode pensar melhor e concentra-se durante mais tempo", explica ainda Hal Elrod.

O segredo é dividir as tarefas em apenas uma hora (5 minutos para o silêncio, 5 para afirmações, 20 para ler, mais 5 para visualizar, 5 para notas e 20 minutos para o exercício). Embora os primeiros dias sejam difíceis, os hábitos tornam-se rapidamente indispensáveis, assegura o autor.

Hal Elrod quase morreu aos 20 anos, em 1999, quando foi atingido por um condutor alcoolizado, o que resultou numa paragem respiratória de 6 minutos, onze ossos partidos, lesões cerebrais permanentes e uma ínfima probabilidade de voltar a andar. Em 2016 foi diagnosticado com um tipo de cancro bastante agressivo e raro. Porém, Elrod ultrapassou as dificuldades, tornando-se num autor de bestsellers.