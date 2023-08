Podemos sempre optar por comê-los crus, cozinhados ou em batidos.

Os banhistas, no domínio do bronze, dividem-se em duas partes: os que se importam em manter um bronzeado saudável e os que fogem do sol, sempre debaixo do guarda-sol. Depois da praia, há quem tente tudo por tudo para f. Aliás, uma das perguntas mais pesquisadas no Google a partir da segunda quinzena de agosto é precisamente: "como fazer com que o bronzeado dure mais tempo?".O verão até pode acabar, mas o sol vai continuar a brilhar e o tempo (sobretudo em Portugal) costuma manter-se agradável até meados de outubro. Portanto, é sempre bom saber quais osque podemos usar para fazer com que aquele tonzinho dourado na pele permaneça durante mais tempo.A primeira coisa a fazer é manter uma boa. Mas quando falamos de hidratação, não falamos só nohidratantes, e sim de algo que muita gente se esquece:. Uma pele bem hidratada fica mais bonita e tende a manter o bronzeado.é outro dos segredos básicos e simples para atingir esse objetivo. Esfoliar a pele do corpo antes de ir de férias e quando voltamos delas é essencial. Ao eliminar as células mortas, oe bonito. Além disso, oé importantíssimo mesmo quando já estamos bronzeadas. É ele que protege a nossa pele dos danos causados pelos raios UV e evita, dessa forma, que o bronzeado desapareça muito rapidamente.Outro dos truques, que muita gente não segue, é oe não tentar bronzear-se o mais rapidamente possível. Geralmente, aquele bronze que se apanha num dia ou dois, repentinamente, esvai-se num instante. Muitas vezes até com a, algo que, além de não ser saudável, deixa a pele cheia de manchas.E a célebre frase "nós somos aquilo que comemos" não podia estar mais certa. Isto porque, devido a duas substâncias presentes neles: o polifenol (tem uma ação antioxidante e auxilia na proteção UV) e o betacaroteno (estimula a produção natural de melanina). Podemos encontrá-las em alimentos como a, as, as, os, a, os, os, entre outros.Outro pormenor importantíssimo vem na. Esqueça a água quente e opte pela. Pois bem, quanto mais elevada a temperatura da água no banho, maior a probabilidade de o bronzeado durar menos.