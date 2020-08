Alinhar os chakras em casa (e em cinco minutos)

De certeza que tem um amigo, ou uma amiga, que já lhe disse uma frase do género: "hoje estás com más energias." Ou noutro registo, em jeito de brincadeira, lhe atirou com esta: "não interfiras com a minha energia!". Para uns o tema da medicina energética é controverso, para outros é um estilo de vida.

Donna Eden, autora do recém lançado O Pequeno Livro da Medicina Energética [Albatroz, €11,97] e uma das pioneiras nesta área das terapias naturais, tem dedicado a sua vida a investigar as energias humanas. Agora, e com este novo guia, promete ensinar-nos a equilibrar a nossa energia todos os dias, em cinco minutos.

Sentir-se mais feliz, reduzir a ansiedade, apurar a atenção e experienciar uma sensação de rejuvenescimento são algumas das promessas que o equilíbrio de energias pode fazer pelo nosso corpo, segundo a autora.

O Pequeno Livro da Medicina Energética, Donna Eden, Albatroz

Além de exercícios gerais, o guia inclui ainda exercícios específicos para tratar diversos problemas de saúde como enxaquecas, insónias, enjoos ou constipações, e que podem ser realizados através de toques, massagens ou pressão em pontos de energia específicos na pele, mas também ao praticar posturas e ao rodear uma área com energias positivas.

Logo no início, a Donna Eden evoca a fórmula que valeu o Nobel a Albert Einstein, o físico que defendeu que tudo o que existe é energia. "Existe a energia que flui (aquilo a que, de um modo geral, chamamos simplesmente "energia") e a energia cristalizada (matéria)" começa por explicar a autora, que enumera a existência de 14 meridianos – vias ou fluxos energéticos que passam pelo corpo, e que as levam até aos sistemas imunitário, nervoso, endócrino, circulatório, respiratório, digestivo, esquelético, muscular e linfático.

Além disso, defende que existem pontos de acupressão – uma arte de tratamento holística – que podem ser atingidos com os dedos, e não com agulhas, como acontece na acupunctura.

Por fim, os chakras, que são sete centros de energia concentrada localizados na linha meridiana do corpo, e que se estendem desde a base da coluna à parte superior da cabeça. Tal como outros investigadores da medicina energética, também esta autora acredita que os chakras estão ligados a todas as experiências emocionais significativas que vivemos. Donna Eden refere ainda a aura como o campo que rodeia todo o nosso corpo com o "abraço" energético.

Eis um exemplo de um exercício diário que pode realizar em qualquer parte e altura do dia para conseguir um maior equilíbrio energético:

Exercício "Ligar o céu e a terra"

Liberta energia presa nas articulações e aquela que foi transmitida por pessoas tóxicas. Renova o oxigénio das células, ao libertar endorfinas que proporcionam de imediato sensação de bem estar. Ativa o sistema imunitário e ajuda a combater a insónia.



1. Deve começar o exercício com as mãos nas coxas e os dedos afastados.



2. Depois, inspire pelo nariz, afaste os braços para os lados num movimento circular e depois junte as mãos como se estivesse a rezar. Expire pela boca.

3. Inspirando pelo nariz, estique um braço para cima e outro para baixo, empurrando o ar com as palmas das mãos. Sustenha a respiração e depois expire pela boca, regressando à posição de prece. Troque de braços e repita.



4. Dobre o corpo para a frente sobre a cintura e deixe cair os braços. Relaxe, com os joelhos ligeiramente fletidos. Respire fundo duas vezes, antes de regressar lentamente à posição inicial, de pé.