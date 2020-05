Deixe que os olhos falem por si ao usar máscara

Por Máxima, 10:51

Diz-se que os olhos são "o espelho da alma", a janela para os nossos pensamentos e a transparência quando tentamos esconder emoções. Falar com os olhos, sorrir com os olhos, ver o mundo com outros olhos. São expressões que transmitem a importância do olhar.

Agora mais do que nunca, é o olhar que fala por nós. Depois de meses em confinamento, queremos voltar a ver o mundo, recomeçar rotinas e redescobrir pessoas. Queremos olhar nos olhos dos que amamos e transmitir querer e carinho.

Com o uso obrigatório de máscara em espaços sociais, mais do que as palavras ou o sorriso, será a forma de olhar que fala por cada pessoa. Todo este cenário de "regresso à normalidade" redobra a importância das rotinas de tratamento de rosto e a utilização de produtos específicos para cuidar esta zona tão delicada.

A Filorga, marca n.º1 nos cuidados de contorno de olhos*1, é a melhor aliada nesta nova fase, e ajuda a tirar o melhor partido do seu olhar.

A rotina circular que os olhos merecem

Na rotina de tratamento de rosto, há dois erros muito comuns que devem ser desmistificados. O primeiro é achar que a rotina tem uma importância piramidal, e que há passos mais importantes do que outros. Errado! Tão importante como a preparação da pele de manhã ou a hidratação é o desmaquilhar ao final do dia e permitir à pele que se regenere durante a noite. É uma rotina circular, em que cada passo ajuda a que o outro funcione melhor. O segundo erro é olhar para os cremes antirrugas como uma necessidade longínqua, na qual só precisamos de apostar "lá para os 50". Mais uma vez, errado! Combater através da prevenção é a forma mais eficaz de evitar as rugas do rosto, sobretudo, em zonas mais expressivas como o contorno dos olhos. A rotina deve incluir uma dedicação extra a esta zona, para um olhar radiante ao qual ninguém ficará indiferente!

Aposte em cuidados de limpeza específicos

Os produtos que usamos na zona do contorno dos olhos, aliados à sensibilidade da mesma, requerem um desmaquilhante eficaz mas suave, para não ferir os olhos. O nosso conselho vai para o OPTIM-EYES LOTION, que além de remover os restos de sombra e rímel mais persistentes, funciona ainda como sérum para os olhos, reduzindo papos e olheiras.

Escolha o cuidado para o contorno de olhos certo para si

Com tantas opções de cuidados para o contorno de olhos disponíveis, é natural que a confusão se instale. Preste atenção aos sinais no seu olhar e identifique quais destes cuidados se adequam mais ao seu perfil:









Rugas, pálpebras descaídas, olheiras e pestanas frágeis? O TIME-FILLER EYES é o creme de correção de todos os tipos de rugas do contorno de olhos, combate as olheiras, previne o descaimento das pálpebras e aumenta a densidade das pestanas. Curiosidade: este é o creme de olhos mais vendido nas farmácias portuguesas!*2 Olheiras e falta de luminosidade? OXYGEN-GLOW [EYES] para hidratar, atenuar olheiras, rídulas e proporcionar um olhar luminoso! Papos, olheiras e rugas finas? O OPTIM-EYES é um icónico produto da Filorga que possui uma nova fórmula reforçada. Atua ao nível dos papos, das olheiras e das rídulas e combate os sinais de fadiga. Rugas, olheiras, papos, falta de firmeza e de luminosidade? O NCEF-REVERSE EYES é um cuidado multifacetado que proporciona uma multicorreção ultraprecisa sobre estas preocupações. A fórmula combina uma elevada concentração de NCEF, o complexo polirrevitalizante de assinatura Filorga de eficácia amplamente reconhecida nos sinais do envelhecimento, e vários ingredientes vetorizados para atuar naqueles sinais de envelhecimento da zona ocular.

PARA TRAZER SEMPRE CONSIGO… Um stick de efeito gelado para revitalizar imediatamente o contorno dos olhos. O OPTIM-EYES REFRESH vai ser o novo must-have em qualquer carteira! Com ação descongestionante, hidratante e de luminosidade!



Pestanas e Sobrancelhas

Tão importante como cuidar da pele do contorno dos olhos é cuidar, também, as pestanas e as sobrancelhas. São elas que definem muito da moldura do olhar e da sua expressão!

Antes do rímel, aplique o OPTIM-EYES LASHES & BROWS, um produto com dupla ação: de um lado, um sérum estimulante para o crescimento dos pelos; do outro, uma máscara que nutre e avoluma pestanas e sobrancelhas.

Sobretudo numa fase em que teremos de usar máscara a maior parte do dia, é essencial produtos práticos que ajudem a aliviar o cansaço.

Depois do cuidado do rosto, só faltam dois aliados: um bom rímel e uma máscara de proteção que defina a personalidade de cada um, e nem precisamos de um sorriso para brilhar! O nosso olhar fará isso por nós.

