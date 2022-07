Louro Hollywood, o tom de cabelo deste verão

Iris Law / Ana de Armas em 'Blonde' (2022) Foto: @lirisaw / @ana_d_armas

Foto: @sydney_sweeney 1 de 17 Sydney Sweeney Foto: @rosiehw 2 de 17 Rosie Huntington-Whiteley Foto: @ritaora 3 de 17 Rita Ora Foto: @reesewitherspoon 4 de 17 Reese Witherspoon Foto: @poppydelevingne 5 de 17 Poppy Delevigne Foto: @nicolaannepeltzbeckham 6 de 17 Nicola Peltz Beckham Foto: @madonna 7 de 17 Madonna Foto: @lalalalisa_m 8 de 17 Lalisa Manobal Foto: @gigihadid 9 de 17 Gigi Hadid Foto: @chiaraferragni 10 de 17 Chiara Ferragni Foto: @billieeilish 11 de 17 Billie Eilish Foto: @anyataylorjoy 12 de 17 Anya Taylor-Joy Foto: @sofiarichie 13 de 17 Sofia Richie Foto: @ellefanning 14 de 17 Elle Fanning Foto: @emmaroberts 15 de 17 Emma Roberts Foto: @dakotafanning 16 de 17 Dakota Fanning Foto: @charlizeafrica 17 de 17 Charlize Theron

De Madonna, a Billie Eilish e Chiara Ferragni, são inúmeras as estrelas fãs da nova tendência de cabelos deste verão: o. Num tom mais quente, esta cor de cabelo veio substituir a frieza do platinado, tão visto nos últimos anos.Harriet Muldoon, especialista emno salão Larry King em Londres, à Glamour UK, afirma que "quer seja com descolorante, com madeixas ou balayage - mesmo para aqueles que escolhem divertidos acentos azuis e cor-de-rosa na franja ou nas pontas - tudo é terminado com um tom dourado. É mais como um loiro retro de Hollywood".A atriz cubanatambém já adotou esta tendência, no filme biográfico Blonde sobre a vida de Marilyn Monroe , e a modelo Iris Law chocou o mundo no, ao aparecer com cabelo curto e totalmente loiro. Veja a fotogaleria e inspire-se.