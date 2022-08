Qual é o mistério do cabelo de Adele?

View this post on Instagram A post shared by Sami Knight (@samiknighthair)

O que é que faz uma estrela? Há quem diga talento, carisma, poder, estilo. Todos esses ingredientes, contribuem, certamente, para tal. Mas e a maquilhagem e o cabelo? Ninguém esquece o cabelo de Elvis Presley nem a maquilhagem forte e vibrante de um concerto de Beyoncé. São apenas exemplos. Adele junta-se a esta lista, sobretudo - e ultimamente - pela maquilhagem e os penteados, a lembrar os anos 60, mas sempre com um twist moderno.Recentemente, e se por um lado a capa do disco 25 era focada nos olhos da artista, com 30 é mesmo o cabelo de Adele que está em destaque. Louro e esticado para trás das costas, dá à cantora um ar cinematográfico e elegante. Numa entrevista à Glamour inglesa, o seu cabeleireiro, Sami Knight - que também trata de cabelos de mulheres como Dua Lipa, Sydney Sweeney, Lily-Rose Depp ou Rita Ora - partilha segredos de quem sabe encontrar o melhor de cada cada pessoa."Para mim, manter a saúde do cabelo é sempre a prioridade número um. Se o nosso cabelo estiver em mau estado, isso vai notar-se. Quanto mais danificado estiver, mais tem de ser solucionado com extensões, acessórios de cabelo e clips. Um bom cabelo, forte, é a melhor base. Depois disso, vem uma boa preparação para a criação de penteados. Quase sempre, começo por preparar o cabelo com uma mousse de volume ou um spray e seco-o para lhe dar alguma densidade. Isto é especialmente importante no cabelo extra sedoso para dar alguma aderência, o que faz com que o penteado se mantenha durante toda a noite", conta, à Glamour E para conseguir os caracóis desconstruidos de Adele? Simples. "Se estiver a usar o seu cabelo em caracóis, certifique-se de que dá tempo aos caracóis para que se fixem. O estilo é definido no arrefecimento e no aquecimento da placa, ambos são importantes. Para o acabamento, a laca é um must, tenho tendência a aplicar laca em camadas para melhor fixação. Não pulverize uma lata inteira sobre o seu cabelo de uma só vez, use várias camadas mais leves, e deixe-as secar no meio. [O efeito] vai durar muito mais tempo, e não vai tirar nenhum do brilho natural ao cabelo. É também muito mais fácil de escovar, quando finalmente vamos deitar-nos", revela.Por fim, o cabeleireiro deixa ainda uma sugestão para cabelos bonitos, volumosos e fortes como o de Adele. "Não lave o cabelo com tanta frequência. Uma ou duas vezes por semana é suficiente. Invista também numa touca de banho. É realmente prejudicial retirar os óleos naturais do seu cabelo com demasiada frequência. Reduz a elasticidade e a força do seu cabelo. Também as fronhas das almofadas em seda são um belo truque, pois permitem que o cabelo deslize suavemente para trás e para a frente, à noite, reduzindo a queda e quebra dos cabelos Como bónus, a almofada em seda também reduz as rugas no rosto!".