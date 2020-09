Descubra qual é o fototipo da sua pele, e se bronzeia rápida ou lentamente

O fototipo é a qualidade da resposta de uma pessoa à ação dos raios solares. Existem seis fotótipos determinados de acordo com o complexo, cor de cabelo, presença ou não sardas, a tendência para sofrer queimaduras solares ou a sua capacidade para desenvolver um bronzeado. Quanto mais baixo for o seu fototipo (fototipo III, e especialmente fototipo I e II), mais alto deverá ser o factor de fotoprotecção do produto de protecção solar.



Fototipo I: Pele tipo leite (cabelo ruivo), queima sempre, nunca bronzeia, muitas sardas.

Fototipo II: pele clara que queima sempre, ganha alguma cor por vezes, e com muitas sardas.

Fototipo III: pele clara a morena, por vezes queima, bronzeia sempre (bronzeado médio), com poucas sardas.

Fototipo IV: pele morena, nunca queima, bronzeia sempre (bronzeado escuro), sem sardas.

Fototipo V: Pele escura, bronzeia sempre (bronzeado muito escuro), sem sardas.

Fototipo VI: Pele negra, nunca queima, sem sardas.