Looks camaleónicos: o truque para manter o cabelo saudável, sempre!

Multifacetadas, com personalidades profundas e de várias camadas, com o superpoder do multytasking. Assim somos nós, mulheres modernas, com trabalho, família e amigos. A cada novo compromisso, o desejo de nos prepararmos de acordo com o dress code e com o humor com que nos sentimos no momento.

O cabelo, claro, é simultaneamente ponto de partida e apontamento final no look. É a moldura do rosto e, numa primeira impressão, um dos primeiros aspetos que nos distinguem. Não admira, portanto, que o ímpeto seja o de um cabelo camaleónico, que nos defina e nos represente nas mais diversas situações.

Stop! Não arruínes cada fio de cabelo

Praticamente todas as mulheres já se submeteram a um qualquer tratamento para dar um extreme makeover ao seu cabelo. Quem o tem liso quer apostar no volume e nos caracóis; quem o tem encaracolado decide experimentar alisamentos que acabem com as ondas e com o volume; as loiras querem ser morenas, as morenas querem ser ruivas, as ruivas querem ser loiras ou outra qualquer combinação que NÃO É aquela com que nasceram. E depois ainda há toda a nova panóplia de cores e tons, do rosa ao azul, do platinado ao verde, do cinzento ao preto. Inovar até à ponta dos cabelos está-nos quase nos genes, mas a que preço? Os secadores, as placas de alisamento ou de encaracolar, as tintas e as descolorações enfraquecem, fio a fio, a farta cabeleira que outrora tínhamos. Basta! Há ciclos que têm de ser quebrados para sarar e regenerar uma parte tão importante de nós que deve ser tão cuidada como o rosto ou o corpo. Felizmente, a gama inovadora Absolue Kératine vem dar o boost necessário a esta mudança. Como? Next step!

Pause! O teu cabelo merece um restart de todas as agressões

Quando surge a questão "como cuida do seu cabelo", a resposta que parece mais certa é, normalmente, escolher produtos específicos para o tipo de cabelo que temos: mais fino e quebradiço, mais grosso e difícil de desembaraçar, pintado ou branco, encaracolado ou liso.

Pomos a tónica nos cuidados diários quando, por vezes, são precisas soluções mais específicas para reparar danos e devolver a vitalidade. Até porque, independentemente da cor e da forma, o objetivo é ter um cabelo sempre com aspeto brilhante e saudável.

A gama Absolue Kératine vem revolucionar os cuidados capilares com um tratamento intensivo, de um mês, que trará mais saúde ao cabelo e mais felicidade para si. No fundo, um spa capilar que pode fazer em casa. Sob o mote "take a hair break", a René Furterer promete resgatar os cabelos saturados de todos os tratamentos, para que mudar sempre que queremos passe de problema a solução!

O primeiro passo é a lavagem, que deve ser feita com o Champô Reparador. Sem sulfatos e sem silicone, tem uma fórmula pensada para lavar sem danificar a fibra capilar, deixando o cabelo leve, macio e brilhante.

O segundo passo, que não se deve descurar, é a máscara. Com necessidades diferentes, cabelos finos e cabelos espessos encontram nas Máscaras Ultrarreparadoras duas variáveis adequadas a cada um. O resultado deste tratamento em profundidade é, em ambos os casos, um cabelo mais forte, brilhante, e com fórmulas que nutrem em profundidade a fibra capilar.

O terceiro passo é um indispensável de todos os dias! Depois do tratamento capilar com os outros produtos Absolue Kératine, cuja duração recomendada é de um mês, uma a duas vezes por ano, o cuidado continua com o Creme Restaurador de Beleza. A René Absolue afirma que "o creme leave-in é para o cabelo o que o creme de dia é para o rosto". Porquê? Dois motivos: porque deve ser utilizado todos os dias, e porque não deve ser enxaguado! O resultado é um cabelo saudável, leve e brilhante, dia após dia… todo o ano!

Play! Faz do teu cabelo a tua marca, sempre que quiseres!

Depois do mês de tratamento, em que te dedicarás a reparar e a proteger do couro cabeludo à ponta de cada fio de cabelo, é altura de carregares em play e apostar todas as fichas no penteado que mais te apetecer a cada dia. Mas lembra-te, a proteção diária é indispensável para que a vitalidade se prolongue. E como nunca são demais os bons conselhos capilares, a René Furterer deixa-te três:

Ao escovares o cabelo, fá-lo de forma suave. Divide o cabelo em secções e passa a escova ou o pente duas ou três vezes em cada uma delas. Depois, aplica o creme de beleza leave-in. Desembaraçar o cabelo não implica força, mas sim o pente adequado a cada cabelo. Quanto mais encaracolado ou mais grosso, mais espaçados devem ser os dentes do pente. Pentear de baixo para cima também ajuda à não formação de nós e a que não se partam fios. Na secagem, o truque para não danificar o cabelo é ter o aparelho a uma temperatura que seja, também, suportável para a pele.

Descobre aqui onde podes encontrar a gama Absolue Keratine e não te esqueças: sempre que for preciso, #Takeahairbreak!