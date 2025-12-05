Afinal, como se deve retirar a maquilhagem? A resposta que todas procuramos

Ao longo do nosso percurso de beleza, todas acabamos por tropeçar na mesma pergunta: afinal, qual é a melhor forma de retirar a maquilhagem? Toalhitas, bálsamos, óleos, águas micelares… as prateleiras das lojas multiplicam opções, e se por um lado isso nos dá liberdade, por outro pode tornar o momento mais simples da rotina num verdadeiro labirinto. Quem nunca passou meses a experimentar produtos até perceber que alguns desses testes podiam ter sido evitados com um bom guia — e, sobretudo, com conselhos dermatológicos fiáveis?

Para compreender o que realmente importa neste passo essencial, falámos com a dermatologista Marta Ribeiro Teixeira que reforça: “Uma limpeza adequada da pele é fundamental para a mantermos saudável. É um passo extremamente importante em qualquer rotina de cuidados de pele.”

E não é exagero. Durante o dia, acumulamos na pele protetor solar, maquilhagem, partículas de poluição, poeiras e até microrganismos que podem irritar, inflamar e acelerar o envelhecimento cutâneo. Retirar tudo isto não é apenas cosmética, é saúde da pele.

Apesar de práticas, as toalhitas desmaquilhantes são uma das opções menos recomendadas. Podem ser abrasivas, contêm frequentemente ingredientes irritativos e não limpam em profundidade. Além disso, são pouco sustentáveis. Idealmente… evitar.

No que toca ao leite desmaquilhante, estes apresnetam uma textura cremosa, suave e confortável. Uma escolha excelente para peles sensíveis, reativas ou secas. Remove maquilhagem sem comprometer a barreira cutânea.

Eficazes, delicados e adequados a praticamente todos os tipos de pele — incluindo sensíveis, é assim que Marta Teixeira descreve os óleos desmaquilhantes. Muitos são também seguros em pele oleosa ou acneica, ao contrário do mito que os demoniza. São reis na remoção de maquilhagem resistente e ideais para iniciar o double cleansing (eu que o diga).

E os bálsamos? Ricos, nutritivos e perfeitos para o inverno ou para quem tem pele seca ou desidratada. Limpam e, ao mesmo tempo, dão conforto. Em peles muito oleosas, a sua textura pode não ser a mais indicada.

E a tão amada água micelar) Versátil, prática e adequada para quase todos os tipos de pele. As micelas atraem a sujidade e a oleosidade, permitindo uma limpeza suave. Uma boa opção para peles sensíveis, embora, quando há maquilhagem pesada, possa não ser suficiente sozinha.

A resposta final: qual é, então, a melhor forma? Não existe uma resposta única — existe, sim, a melhor forma para a pele de cada um e para a maquilhagem que usamos. De forma geral, a solução mais completa e dermatologicamente recomendada é: Uma limpeza suave, personalizada e eficaz — e, sempre que necessário, o double cleansing.

Mais do que retirar maquilhagem, este é o momento que define a saúde, o brilho e até a eficácia dos cuidados que aplicas a seguir. É o passo que prepara a pele para regenerar durante a noite, reduz inflamações, evita imperfeições e protege contra o envelhecimento precoce.