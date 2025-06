Review. Com este produto conseguimos ter um ar bronzeado 365 dias por ano

Lembro-me tão bem da era dourada do YouTube - os tutoriais de maquilhagem que dominavam o feed, as gurus de beleza que nos ensinavam a fazer contorno com paletas gigantes da Anastasia Beverly Hills e, claro, o eterno Hoola Bronzer da Benefit. Todas juravam que era “o” bronzer. Um verdadeiro ícone.

Quando comecei a aventurar-me no mundo da maquilhagem, devia ter uns 14 anos, o primeiro produto que consegui convencer a minha mãe a deixar-me usar foi um BB cream (porque “parece que nem estás a usar nada!”). Mas, eventualmente, com alguma persistência e muitos vídeos a provar o contrário, lá consegui autorização para comprar alguns produtos “mais a sério”. E foi aí que o Hoola entrou na minha vida. A partir daí, nunca mais olhei para trás. Um simples bronzer fez-me perceber o poder transformador de um produto que dá dimensão, cor e aquele ar saudável de “estive ao sol, mas com SPF”.

Os anos passaram, experimentei dezenas de bronzers - uns com brilho, outros matte, em pó, em creme, líquidos… sou aquela pessoa que tem um bronzer para cada mood - mas o Hoola original continuou a ter lugar cativo no meu kit.

Por isso, imaginem o meu entusiasmo quando chegou à redação uma encomenda da Benefit com o novo Hoola Wave Cream Bronzer (€41 na Sephora). Já andava à procura "do tal" no mundo dos bronzers em creme, por isso mal vi este, levei-o para casa como se fosse um tesouro.

E que tesouro, mesmo.

Sou da opinião de que não devemos guardar os nossos melhores produtos para “ocasiões especiais” - todos os dias merecem o nosso melhor. E este bronzer entrou diretamente na minha rotina diária. A fórmula é incrivelmente cremosa, muito mais do que estava à espera. Pensei que fosse precisar de trabalhar mais para o espalhar, mas ele desliza na pele com a maior facilidade. Aplico com um pincel denso, mas não demasiado firme, daqueles que têm as cerdas curtinhas mas macias. Passo o pincel em movimentos circulares no compacto (sim, porque quero MESMO apanhar tudo), e depois aplico em leves batidinhas no rosto.

O que mais me conquistou? O facto de se fundir perfeitamente com a pele e com os outros produtos que já tenho na cara, sem criar aquelas marcas intensas que alguns bronzers em creme podem deixar. Fica natural, construível e luminoso sem ter partículas de brilho - um glow de verão, mesmo que estejamos presas no escritório com luz fluorescente.

O Hoola Wave Cream Bronzer vem em cinco tons (pelo menos para já): Original (o que usei), Medium, Medium Deep, Light e Deep, o que já é uma melhoria em relação ao OG Hoola, que durante anos existiu apenas num único tom. Ponto extra para a Benefit por apostar na diversidade - ainda não é perfeito, mas é um passo importante.

Para mim, o bronzer - seja ele em creme, pó ou líquido - não é só mais um passo da rotina. É o passo. A peça-chave. O toque final que muda tudo. É aquilo que dá instantaneamente aquele ar de “voltei agora mesmo das Caraíbas” mesmo que estejamos com olheiras ou num bad hair day. Um bom bronzer salva. Eleva. Esconde. Ilumina.

E este da Benefit? Já está no topo da minha lista. Se há produto que recomendo a todos a ter no nécessaire, é este. O bronzeado de verão? Está garantido. Mesmo se ainda não tivesse ido à praia.