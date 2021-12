Cosmic Shine: chegou o perfume que abrilhantará homens e mulheres!

No mundo dos cuidados de beleza e bem-estar, a Perfumaria Mercadona já nos habituou com opções para todos os gostos e sempre a um preço incomparável. As fragrâncias são, por tradição e pelo seu carácter evocativo, o presente-estrela das festas de Natal, e a marca aposta em força em variedade e qualidade.

Tomando como ponto de partida os gostos e as necessidades dos seus clientes, os especialistas em perfumes da cadeia de supermercados assumem nesta ocasião um desafio sem precedentes, oferecendo produtos da máxima qualidade. Este é o caso da coleção Cosmic Shine, criada e elaborada pelos melhores especialistas internacionais num processo que vai desde a criação do conceito, o design dos frascos ou a seleção das matérias-primas, até ao fabrico e à decoração das embalagens.

O resultado são coleções de beleza e cuidado pessoal tão procuradas que, desde a sua apresentação ao público, estão no centro das conversas e publicações nas redes sociais.

Qual é o aroma de Cosmic Shine?

Cosmic Shine for him é uma fragrância amadeirada, cítrica e com notas de especiarias e âmbar. Uma essência masculina com notas de: tangerina, toranja, limão, pimenta-preta, menta, gengibre, maçã verde, âmbar cinzento, vetiver, sândalo e cedro. O lote Cosmic Shine for him contém o perfume de 100 ml, um gel de banho de 100 ml e um after shave de 100 ml. Cosmic Shine for her é uma fragrância radiante, contrastante e otimista. A versão feminina deste lançamento tem aromas de: toranja rosa, tangerina, pera granita, pimenta-rosa, flor de laranjeira, rosa da Bulgária, cedro, fava tonka e baunilha Bourbon. No lote Cosmic Shine for her podemos encontrar o perfume de 100 ml, um gel de banho de 100 ml e uma loção corporal de 100 ml.



As duas fragrâncias, inspiradas no espaço e nos seus brilhos hipnóticos, são vendidas integradas em lotes com tons de ouro rosa para ela e de prata para ele.

Coleção Cosmética Cosmic



A linha Cosmic é composta ainda por uma coleção de maquilhagem de edição limitada, em tons versáteis, que se pode usar durante todo o ano. Aludindo à época em que estamos, alguns produtos têm um acabamento metalizado, num aceno à temática cósmica.A coleção é composta por oito artigos:



• Paleta Cosmic

• Lote set de pincéis Cosmic

• Paleta de sombras Cosmic

• Delineador de olhos duo

• Máscara de pestanas Cosmic

• Batom líquido mate Lips Cosmic

• Iluminador Cosmic

• Vernizes de unhas Cosmic.

Como foi feito o Cosmic Shine?

Durante mais de um ano, seis equipas diferentes coordenaram os seus trabalhos para criar Cosmic Shine for him e for her, dois perfumes inéditos de qualidade superior. Conheça o resumo do processo:

• Procurar, junto dos clientes, quais as necessidades e expectativas

• Desafiar fornecedores na apresentação de propostas

• Escolher, em conjunto com os clientes, as fragrâncias eleitas