Não, a acne não fica pela adolescência

A pele contém glândulas sebáceas – sobretudo em algumas zonas do corpo, em que se inclui o rosto! –, o que significa que, se há um excesso de produção de sebo e um aumento das bactérias que provocam acne, pode desencadear-se um surto, independentemente da idade.

Sim, é verdade: a acne pode aparecer quando menos se espera, incluindo na idade adulta, e é mais comum do que poderíamos pensar! Os motivos podem ser variados, mas há suspeitos habituais:

Principais causas da acne na idade adulta:

• Desequilíbrio hormonal (menstruação, gravidez, perimenopausa, menopausa, interrupção ou início de pílulas anticoncecionais...)

• Predisposição genética

• Stress

• Redução da qualidade do sono

• Uso de certos medicamentos

• Maquilhagem e exposição exagerada ao sol

• Tabaco

• Excesso de sebo na pele

• Uso de cosméticos inapropriados



Há outras razões possíveis: o consumo excessivo de alimentos açucarados, a falta de limpeza correta da pele maquilhada e dos pincéis/esponjas e, agora tão presentes no dia a dia, o uso de máscaras de proteção facial. Sabia que há até uma nova expressão recém-entrada no dicionário de beleza: mascne?

Primeiros passos

As imperfeições, a textura irregular e os poros dilatados podem ser uma verdadeira dor de cabeça. Podem levar a questões de desconforto e autoestima, especialmente se surgirem fora da "idade habitual", ou seja, quando já contamos alguns anos de pós-adolescência e muito além da puberdade.

O que funcionaria numa pele adolescente pode já não trazer bons resultados na idade adulta. Se na adolescência, a acne é mais comum na zona da testa, no adulto aparece tipicamente na linha mandibular, no queixo e no pescoço.

O primeiro passo para minimizar e eliminar o problema – obrigatório para qualquer situação! – é simples: não tocar na cara! Pode ser tentador, mas nunca esprema as borbulhas. Se o fizer, as marcas são para perdurar. Mas este é apenas o primeiro princípio a seguir... Há cuidados de rosto com ações específicas que fazem toda a diferença.

Cuidados para combater e prevenir a acne adulta

Produtos excessivamente oleosos ou gordurosos, que favorecem a oclusão, cremes hidratantes, séruns e óleos que contêm ingredientes comedogénicos, protetores solares com silicones... Ao não escolher fórmulas adequadas para a pele acneica, está a cometer um erro colossal.

Para prevenir a acne adulta e tratar a pele de forma adequada, deve usar produtos que regulam a produção de sebo e reduzem as imperfeições da pele, com base em ingredientes antibacterianos e anti-inflamatórios.

Cleanance Women Porque a pele oleosa da mulher adulta é diferente da pele do adolescente, a Avène lançou uma nova gama, especialmente indicada para pele adulta com imperfeições, tez irregular e poros visíveis. Com o novo ingrediente ativo Synovea, contribui para reduzir as imperfeições e limitar a oxidação do sebo. Há dois novos produtos a destacar: o cuidado de noite e o sérum corretor.

Rotina simples para o dia a dia

1. Limpeza diária duas vezes ao dia

Primeiro, com água micelar, que elimina delicadamente as impurezas, incluindo partículas de poluição e maquilhagem – tanto no rosto como nos olhos. Depois, com o gel de limpeza. Eliminar a acumulação de bactérias é o passo-chave e implica comprometer-se com uma limpeza em profundidade a cada dia e cada noite. As fórmulas não comedogénicas são as melhores para evitar qualquer irritação. O ideal é escolher um gel de limpeza diária que purifica suavemente e reduz o excesso de sebo, eliminando as impurezas da pele.

A exfoliação pode ser feita três vezes por semana, se a pele for muito irregular e não existirem lesões inflamatórias. Deve ser suave e realizar-se com cuidado. Dê preferência aos exfoliantes químicos ou mistos, que contêm na fórmula ingredientes menos irritativos! Se a acne está inflamada, evite totalmente a exfoliação. Espere até que acalme. Evite também pincéis, esponjas e escovas (tanto de maquilhagem como de limpeza!), já que podem ser um foco de transmissão de mais bactérias e até estender as lesões.



2. Sérum corretor

É um passo fundamental na rotina, essencial para regenerar a pele. O novo Sérum Corretor Cleanance Women é perfeito para corrigir a pele e afinar os poros. O resultado? Uma pele macia e suave, com poros fechados e textura da pele afinada. Na fórmula do sérum encontra ácidos láctico (que exfolia suavemente a pele) e glicólico – um dos santo graal da cosmética, com propriedades terapêuticas, que ativa o processo de cicatrização e elimina os sinais dos danos da acne na pele. Com uma textura fresca e leve, deve ser usado de manhã e à noite, antes do hidratante ou do cuidado de noite. Espere até que absorva bem na pele e prossiga com a rotina!



4. Hidratante concentrado anti-imperfeições

Embora tipicamente oleosa, a pele com acne também precisa de ser hidratada! Opte por fórmulas suaves, não comedogénicas e que não obstruam os poros. Usado depois do sérum e antes do protetor solar na rotina da manhã, o hidratante deve ter funções de tratamento específicas para eliminar a acne e as imperfeições, sem irritar nem sensibilizar a pele.

Água termal Suaviza e acalma a pele. Além de estar presente em todos os produtos Avène, a água termal pode ser usada em separado como um tónico Suaviza e acalma a pele. Além de estar presente em todos os produtos Avène,– depois da limpeza e antes do sérum ou até mesmo ao longo do dia. É indicada especialmente para pele sensível, hipersensível, alérgica ou irritada, como em situações de acne.





5. Proteção solar

Imprescindível na rotina de cuidados, seja primavera, verão, outono ou inverno. Use um protetor solar não comedogénico, especial para peles oleosas, com proteção elevada (SPF +50), de forma a impedir que os raios ultravioleta e a poluição se unam e piorem a inflamação da acne. Dê preferência a protetores solares de textura ligeira e que previnam tanto o aparecimento de imperfeições, como o fotoenvelhecimento. Deve ser aplicado sempre, antes de sair de casa, com reforço a cada duas horas.

6. Cuidado de noite

É outra novidade Avène para a pele oleosa da mulher adulta. O Creme de Noite Cleanance Women é indicado para atenuar e reduzir as marcas e as imperfeições, graças ao retinaldeído – semelhante ao ácido retinoico, mas menos irritante. Este ingrediente tem uma dupla ação: ao transformar-se fisiologicamente em vitamina A, realça a atividade celular e melhora a luminosidade da pele. A textura não oleosa deste cuidado de noite proporciona hidratação e conforto e suaviza a textura da pele. Deve ser aplicado à noite, após a pele limpa e depois do sérum corretor.