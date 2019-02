A Mango voltou a aliar a moda à arte para apresentar as suas propostas para a primavera deste ano. Entre peças intemporais, como os blazers e algumas malha, dominaram os tons pastel, os estampados e as combinações de preto e branco. Sofía Sánchez de Betak, a embaixadora da marca, usou tecidos reciclados e fibras sustentáveis para criar as roupas que fazem assim parte do Take Action, uma iniciativa da marca focada numa confeção mais amiga do ambiente.

Houve ainda espaço para tendências como o, com peças de cortes retos e um cojunto de looks deque incuiu vestidos fluidos e blusas. Nos acessórios, ase boinas de ráfia estão entre as peças-chave, tal como ade formas geométricas irregulares.