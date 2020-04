Lactacyd alia-se à instituição Ajuda de Mãe

Consciente dos desafios que muitas mulheres enfrentam durante a gravidez e no pós- parto, a Lactacyd, marca líder em higiene íntima feminina em Portugal, decidiu unir-se à instituição Ajuda de Mãe. A instituição solidária nasceu em 1991 para apoiar cada mãe, desde a gravidez, e também cada família, para que o bebé seja recebido com qualidade, conforto e segurança. E tem como principal missão esclarecer dúvidas e dificuldades que possam originar situações de risco e exclusão entre mães, futuras mães ou mesmo em família. Em suma, a sua missão passa por contribuir para uma maior qualidade de vida familiar.

Marta Nicolau, responsável da marca em Portugal, explica que "2019 foi um ano de crescimento para a marca, após o lançamento de Lactacyd Girl. Permitiu-nos perceber que existe interesse por parte das mulheres em melhorar os cuidados que têm consigo próprias, mas também uma preocupação acrescida em o transmiti-lo desde cedo às suas filhas. Em 2020 pretendemos continuar este trabalho e fazê-lo de perto com todas as mulheres que são apoiadas pela Ajuda de Mãe".

Já a responsável pela Ajuda de Mãe Madalena Teixeira Duarte afirma que a campanha "foi uma iniciativa que os deixou muito contentes desde o início, pelo facto de aliar uma componente educativa".

Assim, a marca de higiene íntima decidiu reverter 1% das suas vendas entre março e abril para a instituição e também "apoiar todas as mães ao longo do ano através da oferta de produtos essenciais ao período da gravidez e pós-parto, e procurar auxiliar em momentos de formação, que são realizados com regularidade pela Ajuda de Mãe e tão importantes para esta consciencialização", acrescenta Marta Nicolau.

A Lactacyd apresenta uma gama variada de produtos, adequados a cada fase da vida da mulher, desde a infância até à idade adulta, incluindo fases especiais, como a adolescência, a gravidez e a menopausa.

Os produtos Lactacyd estão disponíveis em farmácias, parafarmácias e espaços de saúde.